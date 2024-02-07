РФ незаконно відібрала: Україна хоче знайти і приватизувати закордонне майно СРСР

Як повідомили у Фонді державного майна, інформацію щодо об'єктів радянської спадщини, які втратила Україна, вже збирають за допомогою Міністерства закордонних справ.

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Майже через 33 роки після розвалу СРСР Україна вирішила повернути свою частину радянської спадщини в активах за кордоном. Ці активи були незаконно привласнені Росією після того, як Радянський Союз припинив своє існування в 1991 році. Над вирішенням цього питання спільно працюватимуть Фонд державного майна (ФДМ) і Міністерство закордонних справ України. Про це 7 лютого повідомили у прес-службі ФДМ.

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Так, за словами голови Фонду Віталія Коваля, якщо такі об'єкти приватизувати, тоді Збройні Сили України отримають додаткове джерело підтримки. У ФДМ готові провести роботу з приватизації, тому зараз Фонд і Міністерство закордонних справ створюють спільну робочу групу щодо закордонних активів.

"Будемо спільно працювати над поверненням майна, яке після розпаду СРСР було несправедливо і незаконно захоплено Росією. ФДМ готовий до приватизації таких об'єктів, адже вони можуть стати одним із джерел внутрішнього резерву України для підтримки ЗСУ", — сказано в повідомленні.

Конфіскація активів РФ за війну проти України

Міністри закордонних справ ЄС, як повідомило 23 січня агентство Bloomberg, погодилися ввести податок на непередбачені доходи від заморожених активів РФ. Союзники України згодні з тим, що Москва має відшкодувати збитки, завдані під час війни. Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія вирішили заморозити близько 260 мільярдів євро (283 мільярди доларів) активів російського Центрального банку у формі цінних паперів і готівки.

У МЗС України, тим часом кажуть, що рішення про конфіскацію російських активів буде ухвалено протягом 2024 року. Як сказав очільник відомства Дмитро Кулеба, можливо, що заморожені активи РФ передаватимуть Україні частинами, а не комплексно, але перші результати мають бути найближчим часом.

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При цьому країни Євросоюзу побоюються відповідної реакції Росії на конфіскацію її зарубіжних активів на користь України. Так, за інформацією Politico, Москва може влаштувати масштабні кібератаки на західні країни.

Також нагадаємо, що нещодавно Україна вирішила націоналізувати нафтогазові активи підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова на півмільярда гривень.