Розпад Росії цілком реальний: розвал імперій є нормальним історичним процесом, — Євген Магда

Більш активна позиція України в підтримці місцевих національних рухів та постійне роз'яснення, яким буде світоустрій без Росії можуть прискорити цей процес. Також варто наголошувати на геноциді малих народів РФ, які ця держава посилає воювати в Україну, каже експерт.

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Санкції проти РФ будуть більш потужними та дієвими, якщо Україна зможе активніше надавати аргументи щодо того, яким буде майбутній світоустрій без Росії. Це цілком можливий сценарій, навіть без військового втручання. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висказав директор інституту світової політики Євген Магда.

Він зазначає, що попри заяви Путіна про "непотрібність світу без Росії" таке державоутворення, як СРСР, навіть маючи більше ядерної зброї розпалося завдяки трьом республікам і без особливих глобальних ексцесів. У РФ цілком можливий подібний сценарій, каже експерт, завдяки національному спротиву в республіках федерації.

"Треба всіма силами підтримувати право народів РФ на самовизначення, працювати з молоддю цих регіонів, — акцентує Магда. — Башкортостан, Татарстан, республіки Північного Кавказу є потенційними гарячими точками й з ними треба максимально ефективно працювати".

За словами експерта, в Росії сьогодні є чимало національних рухів, але сьогодні не надто активно просувається історична ідея, що всі імперії рано чи пізно розвалюються. Саме на цьому треба робити акцент налагоджуючи стосунки з будь-якими народами.

"Проте треба усвідомлювати, що подібний процес розвалу не такий простий і треба використовувати не войовничу риторику, а риторику демонтажу, — каже Євген Магда. — Треба наполягати, що демонтаж імперії призведе до збільшення конкуренції, адже коли суб'єкти РФ отримають незалежність, то стануть цікавими для багатьох транснаціональних корпорацій".

Україна має посилювати питання геноциду малих народів, що проживають у РФ, яких ця держава відправляє на війну і які гинуть в Україні, вважає фахівець. Україна повинна створювати відповідний фон, а запровадження санкцій чи тиск є паралельним міжнародним питанням.

Повна розмова з Євгеном Магдою незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 29 січня у Радбезі РФ закликали готуватися до тривалої війни із Заходом після закінчення "гарячої фази" проти України. Бойові дії проти РФ не припиняться у майбутньому, оскільки США та НАТО нібито готові до рішучих дій, заявив Микола Патрушев.