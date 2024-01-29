У Радбезі РФ закликали готуватися до війни з Заходом після закінчення "гарячої фази" проти України

Бойові дії проти Росії не припиняться у майбутньому, оскільки США та НАТО нібито готові до рішучих дій, заявив Микола Патрушев.

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Війна проти західної цивілізації не припиниться навіть після закінчення "гарячої фази" конфлікту проти України. Про це заявив Микола Патрушев, секретар Ради безпеки РФ, повідомляє ТАСС.

З його слів, "англосакси" ведуть проксі-війну з Росією. Такі бойові дії нібито не припиняться у майбутньому. Заяву він зробив 29 січня в Санкт-Петербурзькому державному морському технічному університеті на нараді з підготовки інженерних кадрів для високотехнологічних галузей промисловості.

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Патрушев наголосив, що США, НАТО та їхні сателіти направляють Україну проти Росії. Вони нібито, з його слів, не припинять це робити навіть після закінчення "гарячої фази" конфлікту в Україні.

"Ведуть проксі-війну проти нашого народу і держави", – заявив він.

У жовтні 2022 року Патрушев вже робив подібну заяву. Він звинуватив Захід у намірах перенести бойові дії з українських територій на російські. У липні 2023 року він заявив, що Захід має намір створити сепаратистський нацбатальйон у Карелії, яка межує з Фінляндією.

Нагадаємо, 29 січня стало відомо, що очільник Росії Володимир Путін має намір прибути до Туреччини. Юрій Ушаков, помічник керівника РФ, відповідаючи в понеділок на запитання щодо такого візиту у лютому підтвердив інформацію. Він заявив, що обговорюватиметься "тема України".