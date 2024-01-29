В Совбезе РФ призвали готовиться к войне с Западом после окончания "горячей фазы" против Украины

Боевые действия против России не прекратятся в будущем, поскольку США и НАТО якобы готовы к решительным действиям, заявил Николай Патрушев.

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Война против западной цивилизации не прекратится даже после окончания "горячей фазы" конфликта против Украины. Об этом заявил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

По его словам, "англосаксы" ведут прокси-войну с Россией. Такие боевые действия якобы не прекратятся в будущем. Заявление он сделал 29 января в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

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Патрушев подчеркнул, что США, НАТО и их союзники направляют Украину против России. Они якобы, по его словам, не прекратят это делать даже после окончания "горячей фазы" конфликта в Украине.

"Ведут прокси-войну против нашего народа и государства", — заявил он.

В октябре 2022 года Патрушев уже делал подобное заявление. Он обвинил Запад в намерениях перенести боевые действия с украинских территорий на российские. В июле 2023 года он заявил, что Запад намерен создать сепаратистский нацбатальон в Карелии, которая граничит с Финляндией.

Напомним, 29 января стало известно, что глава России Владимир Путин намерен прибыть в Турцию. Юрий Ушаков, помощник руководителя РФ, отвечая в понедельник на вопрос о таком визите в феврале подтвердил информацию. Он заявил, что будет обсуждаться "тема Украины".