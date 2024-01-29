Юрий Ушаков, помощник руководителя РФ, заявил, что российский руководитель посетит Турцию в феврале.

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Глава России Владимир Путин намерен прибыть в Турцию. Об этом сообщил Юрий Ушаков, помощник руководителя РФ, отвечая в понедельник на вопрос издания "Интерфакс" относительно такого визита в феврале.

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Основная тема для переговоров — украинская тематика. Подробности он не огласил.

"Да, готовится визит", — сказал Ушаков журналистам.

Он прокомментировал возможность возобновления мирных переговоров по Украине в рамках "стамбульского формата". По его словам, "украинская тематика, пожалуй, будет одной из основных на переговорах.

Переговоры Украины и России — "Стамбульский формат"

Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, заявил, что во время переговоров в Стамбуле, которые проходили в марте 2022 года, было якобы 5 пунктов "мирного плана". В них говорилось об отказе членства Украины в НАТО, двух государственных языках, автономии Донбасса, гарантиях безопасности и переговорах о статусе Крыма.

В октябре он заявил, что в 2022 году якобы получил запрос от Украины, сможет ли он стать посредником между воюющими странами и передать сообщение президенту России Владимиру Путину. По его словам, переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле действительно были.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2023 года заявил, что Украина якобы не подписала мирное соглашение с Российской Федерацией весной 2022 года из-за указаний Соединенных Штатов Америки. Свои слова он ничем не подтвердил.

Напомним, Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины, 9 января заявил, что Запад будет вынужден в будущем принять решение о предоставлении оружия в Украину, однако это могут быть уже совсем другие обстоятельства. По словам главы ведомства западные политики, которые настаивают на прекращении помощи для Украины, в ближайшем будущем изменят свою позицию, однако это будут уже экстремальные обстоятельства.