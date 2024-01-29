Основна тема – Україна: в Кремлі анонсували візит Путіна до Туреччини

Юрій Ушаков, помічник керівника РФ, заявив, що російський керівник відвідає Туреччину у лютому.

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Очільник Росії Володимир Путін має намір прибути до Туреччини. Про це повідомив Юрій Ушаков, помічник керівника РФ, відповідаючи в понеділок на запитання видання "Интерфакс" щодо такого візиту у лютому.

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Основна тема для перемовин – українська тематика. Подробиці він не оголосив.

"Так, готується візит", — сказав Ушаков журналістам.

Він прокоментував можливість відновлення мирних перемовин щодо України в рамках "стамбульського формату". З його слів, "українська тематика, мабуть, буде однією з основних на перемовинах.

Перемовини України та Росії – "Стамбульський формат"

Герхард Шредер, колишній канцлер Німеччини, заявив, що під час переговорів у Стамбулі, які відбувалися в березні 2022 року, було нібито 5 пунктів "мирного плану". У них йшлося про відмову членства України в НАТО, дві державні мови, автономію Донбасу, гарантії безпеки та переговори про статус Криму.

У жовтні він заявив, що 2022 року нібито отримав запит від України, чи зможе він стати посередником між країнами, що воюють, і передати повідомлення президенту Росії Володимиру Путіну. З його слів, перемовини між Україною і Росією в Стамбулі дійсно були.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листопаді 2023 року заявив, що Україна нібито не підписала мирну угоду з Російською Федерацією навесні 2022 року через вказівки Сполучених Штатів Америки. Свої слова він нічим не підтвердив.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба, керівник МЗС України, 9 січня заявив, що Захід буде змушений у майбутньому ухвалити рішення щодо надання зброї в Україну, однак це можуть бути вже зовсім інші обставини. Зі слів очільника відомства західні політики, які наполягають на припиненні допомоги для України, у найближчому майбутньому змінять свою позицію, однак це будуть уже екстремальні обставини.