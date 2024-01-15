"Найважчі перемовини": Кулеба назвав дипломата, якого хотів вдарити в обличчя (відео)

Під час перемовин у Туреччині навесні 2022 року голова МЗС України ледве себе стримав від емоційних дій, яких не дозволяє дипломатичний протокол.

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Дмитро Кулеба, керівник Міністерства закордонних справ України, розповів, як на переговорах у Туреччині хотів підвестися і вдарити в обличчя Сергія Лаврова, голову МЗС РФ. В інтерв’ю на YouTube-каналі "Бомбардир" він розповів подробиці.

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"Ніхто не наважиться": Захід не закликає Україну почати домовлятися з РФ, — Кулеба

Дипломат зазначив, що це відбулося під час перемовин у Туреччині навесні 2022 року. Він назвав це найскладнішими переговорами. З його слів, це ті, де співрозмовнику хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити.

"І таких у мене було два-три рази точно", – розповів голова МЗС України.

Допомога Заходу – позиція Кулеби

Захід буде змушений у майбутньому, як вважає Дмитро Кулеба, ухвалити рішення щодо надання зброї в Україну, однак це можуть бути вже зовсім інші обставини. За словами очільника МЗС, західні політики, які наполягають на припиненні допомоги для України, у найближчому майбутньому змінять свою позицію, однак це будуть уже екстремальні обставини. На його думку, найкращий із можливих варіантів на сьогодні — надати підтримку для Києва зараз. В іншому випадку Збройні сили РФ можуть здійснити свої плани на полі бою.

Керівник МЗС заявив, що у решти 26 країн ЄС є зараз чітке розуміння того, що ці гроші все ж підуть на потреби країни,що воює в тій чи іншій формі. Вони були змушені взяти відстрочку до позачергового саміту Євросоюзу, який відбудеться 1 лютого, щоб спробувати домогтися консенсусного рішення.

Нагадаємо, 2 січня Кулеба назвав рік, коли очікує схвалення єдиних правил конфіскації активів РФ. Вже на рівні G7, на рівні Європейського Союзу обговорюється підтримка конкретних правових норм, які допоможуть Україні отримати заморожені активи РФ.