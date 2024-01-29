Все довольны, кроме Путина. Как греческое оружие попадет в Украину благодаря упрямству Эрдогана

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Как же США красиво проучили Эрдогана, а заодно и Украине помогли.

Эрдоган решил, что он султан и должен заодно бороться с Соросом и рептилоидами, а потому не хочет быть только в лагере с Западом. И решил купить у России С400. Средства ПВО, которые мы видим, как проявляют себя сейчас. Но тогда Эрдоган этого не знал и думал, что покупает что-то из серии "аналогов нет".

США заявили, что так не работает. И заблокировали продажу Эрдогану новейших самолетов F35. И что — либо союзники, либо "покупай и самолеты у России".

Эрдоган также обиделся и заблокировал вступление Швеции в НАТО. Прося, по крайней мере, продать ему старые F16. Потому что он же в НАТО. Он же союзник с базами на своей территории.

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Долго-долго торговались, но в результате Турция одобрила членство Швеции в НАТО, а США продали им самолеты. F16 конечно, а не модерновые F35. А чтобы проучить Эрдогана, взяли и продали современные F35 Греции. Потенциальному противнику Турции. Чтобы Эрдоган знал свое место. Сразу на следующий день, как Турция одобрила членство Швеции в НАТО.

А договоренности с Грецией позволили США попросить Афины помочь Украине. И греки готовятся передать остатки еще советского вооружения Украине. Таким образом, США хотя бы частично компенсировали отсутствие голосования в Конгрессе за помощь Украине.

Все довольны. Кроме Путина. Ну и Эрдоган вряд ли счастлив. Да и вообще вся эта эпопея для него не очень успешна. Вот смотрит Эрдоган на то, как работает российское ПВО, и рвет на себе остатки волос. С мыслью "зачем я в это все влез".

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