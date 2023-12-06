В Кремле заговорили об альтернативе войне, которую якобы "отвергают" Украина и Запад

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил украинцев и их западных партнеров в нежелании договариваться.

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В России заговорили об альтернативе войне в Украине. Об этом известно из материала "Известия" от 6 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина и Запад не стремятся к переговорам. По его словам, они являются единственной альтернативой боевым действиям.

"Для нас главное — достижение наших целей, которые стоят перед нами и, конечно, преимущественно достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. Но, когда Запад и украинцы отвергают эти методы, тогда продолжается СВО (так в России называют войну в Украине, — ред.)", — заявил Песков.

Что думают о переговорах в Украине?

4 декабря относительно переговоров с Россией высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он посоветовал забыть о таких терминах как "выборы" и "переговоры" в отношении РФ.

"Кто вам сказал, что Россия говорит о переговорах? Россия говорит, отправьте юридическую делегацию, чтобы они приняли условия капитуляции", — подчеркнул чиновник.

Он объяснил, что единственное предложение Москвы — это капитуляция украинских сил и закрепление уже оккупированных территорий.

Напомним, член оборонного комитета ВР и представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский заявлял, что Кремль периодически заявляет о своей готовности к переговорам, но не придерживается необходимых условий.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявлял, что не верит в переговоры с Украиной. По его словам, перемирия не ожидается, ведь цели "СВО" еще не достигнуты.