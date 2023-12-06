У Кремлі заговорили про альтернативу війні, яку нібито "відкидають" Україна і Захід

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив українців та їхніх західних партнерів у небажанні домовлятися.

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У Росії заговорили про альтернативу війні в Україні. Про це відомо з матеріалу "Известия" від 6 грудня.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна та Захід не прагнуть перемовин. З його слів, вони є єдиною альтернативою бойовим діям.

"Для нас головне — досягнення наших цілей, які стоять перед нами й, звісно, переважно досягнення цих цілей політико-дипломатичними засобами. Але, коли Захід і українці відкидають ці методи, тоді продовжується СВО (так в Росії називають війну в Україні, — ред.)", — заявив Пєсков.

Що думають про переговори в Україні?

4 грудня щодо переговорів з Росією висловився радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він порадив забути про такі терміни як "вибори" та "переговори" відносно РФ.

"Хто вам сказав, що Росія говорить про переговори? Росія говорить, відправте юридичну делегацію, щоб вони прийняли умови капітуляції", — підкреслив чиновник.

Він пояснив, що єдина пропозиція Москви — це капітуляція українських сил та закріплення вже окупованих територій.

Нагадаємо, член оборонного комітету ВР та представник президента Володимира Зеленського в парламенті Федір Веніславський заявляв, що Кремль періодично заявляє про свою готовність до переговорів, але не дотримується необхідних умов.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков також заявляв, що не вірить у переговори з Україною. З його слів, перемир’я не очікується, адже цілі "СВО" ще не досягнуті.