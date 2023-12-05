"Іншого механізму ще не винайдено": у Раді назвали умову для переговорів України та РФ

Член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський наголосив, що у Кремлі чудово усвідомлюють, що не зможуть досягти будь-яких політичних та військових результатів напередодні виборів президента РФ у березні 2024 року.

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Російська влада систематично використовує тему переговорів з Україною, публічно заявляючи про нібито готовність до їхнього відновлення, але не дотримується умов, необхідних для повернення до переговорного процесу. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський.

Політик висловив свої думки стосовно різної інформації, яку публікують західні ЗМІ щодо можливості того, що партнери України можуть спонукати Київ до переговорів з Москвою. Він також розкрив позицію нашої держави з цього питання.

"З точку зору переговорів, про які говорять представники російського політикума — вони постійно мріють про перемовини", — зазначив Веніславський.

Україна до перемовин не готова та не хоче їх

За словами нардепа, Кремль чудово усвідомлює, що не зможе досягти будь-яких політичних та військових результатів напередодні виборів президента Російської Федерації у березні 2024 року.

"Вони постійно публічно заявляють, що готові до перемовин, але Україна до перемовин не готова та не хоче", — наголосив політик.

Рішення РНБО щодо переговорів з РФ

Крім того, він вказав на рішення, що ухвалила Рада національної безпеки і оборони України, яке було схвалено указом президента. У відповідному рішенні підкреслено неможливість вести переговори із російським лідером Володимиром Путіним.

"Тому, безперечно, рішення РНБО є абсолютно адекватною політичною реакцією на ту неспровоковану агресивну війну, яку розпочала і веде Росія проти нашої держави і метою якої є знищення нас, як нації, і нашої національної державності", — каже Веніславський.

Юридичний механізм закінчення повномасштабної війни

Також представник президента у Раді звернув увагу, що інший юридичний механізм закінчення повномасштабної війни, окрім укладення "якогось мирного договору, учасниками якого зазвичай виступають сторони воєнного конфлікту, можливо, держави-гаранти, у міжнародному праві ще не винайдено".

"Тому з юридичної точки зору закон України про міжнародні договори України, Віденська конвенція про право міжнародних договорів власне і стануть тим юридичним підґрунтям, відповідно до якого буде укладено майбутню мирну угоду", — сказав політик.

Повернення Україні окупованих територій — головна умова

Як уточнює нардеп, Зеленський вже визначив чіткі орієнтири, а саме: війна може завершитися лише за повної деокупації всієї території України.

"Тільки після цього можна вести якісь перемовини. І наші західні партнери це також мають розуміти. До того ж вони підтримують цю формулу миру", — заявив він.

У Зеленського емоційно висловились про переговори з РФ

Нагадаємо, 4 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Росії заговорили про переговори, але насправді вони зовсім не ведуть до миру.

Він закликав не вживати слова "переговори" та "вибори" відносно РФ. Зі слів чиновника, єдина пропозиція країни-агресорки — це капітуляція України та закріплення територій, які окупанти встигли захопити.

Подоляк зазначив, що ЗС РФ поклали на території України сотні тисяч своїх бійців, а Росія прагне "зламати" українців.

Коментар Михайла Подоляка (про перемовини з РФ — з 5:05)

Нагадаємо, російські окупанти створюють на захоплених землях нові "центри", щоб залучати до війська українських підлітків.

У ЦПД попередили, що російська пропаганда поширює новий фейк про президента України Володимира Зеленського. Дезінформація стосується його "втечі" в США.