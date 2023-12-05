"Другого механизма еще не изобретено": в Раде назвали условие для переговоров Украины и РФ

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский отметил, что в Кремле прекрасно осознают, что не смогут достичь каких-либо политических и военных результатов накануне выборов президента РФ в марте 2024 года.

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Российские власти систематически используют тему переговоров с Украиной, публично заявляя о якобы готовности к их возобновлению, но не соблюдают условия, необходимые для возвращения к переговорному процессу. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Политик высказал свои мысли относительно различной информации, которую публикуют западные СМИ о возможности того, что партнеры Украины могут побудить Киев к переговорам с Москвой. Он также раскрыл позицию нашего государства по этому вопросу.

"С точки зрения переговоров, о которых говорят представители российского политикума — они постоянно мечтают о переговорах", — отметил Вениславский.

Украина к переговорам не готова и не хочет их

По словам нардепа, Кремль прекрасно осознает, что не сможет достичь каких-либо политических и военных результатов накануне выборов президента Российской Федерации в марте 2024 года.

"Они постоянно публично заявляют, что готовы к переговорам, но Украина к переговорам не готова и не хочет", — подчеркнул политик.

Решение СНБО относительно переговоров с РФ

Кроме того он указал на решение, которое принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, которое было одобрено указом президента. В соответствующем решении подчеркнута невозможность вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Поэтому, бесспорно, решение СНБО является абсолютно адекватной политической реакцией на ту неспровоцированную агрессивную войну, которую начала и ведет Россия против нашего государства и целью которой является уничтожение нас, как нации, и нашей национальной государственности", — говорит Вениславский.

Юридический механизм окончания полномасштабной войны

Также представитель президента в Раде обратил внимание, что другой юридический механизм окончания полномасштабной войны, кроме заключения "какого-то мирного договора, участниками которого обычно выступают стороны военного конфликта, возможно, государства-гаранты, в международном праве еще не изобретен".

"Поэтому с юридической точки зрения закон Украины о международных договорах Украины, Венская конвенция о праве международных договоров собственно и станут той юридической основой, в соответствии с которой будет заключено будущее мирное соглашение", — сказал политик.

Возвращение Украине оккупированных территорий — главное условие

Как уточняет нардеп, Зеленский уже определил четкие ориентиры, а именно: война может завершиться только при полной деоккупации всей территории Украины.

"Только после этого можно вести какие-то переговоры. И наши западные партнеры это также должны понимать. К тому же они поддерживают эту формулу мира", — заявил он.

У Зеленского эмоционально высказались о переговорах с РФ

Напомним, 4 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в России заговорили о переговорах, но на самом деле они совсем не ведут к миру.

Он призвал не употреблять слова "переговоры" и "выборы" в отношении РФ. По словам чиновника, единственное предложение страны-агрессора — это капитуляция Украины и закрепление территорий, которые оккупанты успели захватить.

Подоляк отметил, что ВС РФ положили на территории Украины сотни тысяч своих бойцов, а Россия стремится "сломать" украинцев.

Комментарий Михаила Подоляка (о переговорах с РФ — с 5:05)

Напомним, российские оккупанты создают на захваченных землях новые "центры", чтобы привлекать в армию украинских подростков.

В ЦПД предупредили, что российская пропаганда распространяет новый фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. Дезинформация касается его "бегства" в США.