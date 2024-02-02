"Не сумніваюся": рішення про конфіскацію російських активів буде ухвалено 2024 року, — МЗС

За словами українського дипломата Дмитра Кулеби, рішення щодо заморожених активів противника може бути ухвалене частинами, а не комплексно, однак перші результати мають бути найближчим часом. Динаміка дискусій висока.

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Рішення Європейського союзу щодо використання заморожених активів Російської Федерації буде ухвалено 2024 року і воно має бути на користь України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з канадською колегою Мелоні Жолі 2 лютого.

За його словами, вже цього року Київ разом зі своїми західними партнерами повинен буде ухвалити рішення про те, де і як будуть використовуватися активи противника, які після початку вторгнення у 2022 році були заморожені.

"Це рішення буде ухвалено 2024 року, я не сумніваюся, знаючи динаміку цих дискусій", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо український дипломат заговорив про складнощі, з якими можливо доведеться зіткнутися під час вирішення цього питання. Можливо, воно ухвалюватиметься на одразу комплексно, а частинами — спочатку щодо податку на прибуток, потім щодо самого прибутку та наприкінці вже щодо самого активу.

"Але те, що ми йдемо цим шляхом, уже є перші результати і рішення буде у 2024 році — це факт. В ідеалі ми б хотіли, щоб усі російські заморожені активи були завантажені на заарештований у Канаді російський літак і прилетіли до нас в Україну, де ми зможемо їх використовувати", — продовжив Дмитро Кулеба.

Наприкінці очільник МЗС додав, що залишається сподіватися на Канаду, яка повинна буде завершити всі судові та юридичні процеси, і що той самий "літак" стане важливим прецедентом і символом передачі російського активу Україні.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що доходи від заморожених активів РФ спрямують на фінансування допомоги Україні, про що заявили в Європейському Союзі. У формі безповоротної підтримки передадуть €17 млрд із 50-ти запланованих, а €33 млрд нададуть як позику.