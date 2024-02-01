Доходи від заморожених активів РФ направлять на фінансування допомоги Україні, – заява ЄС

У формі безповоротної підтримки передадуть €17 млрд з 50-ти запланованих, а €33 млрд нададуть як позику.

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Саміт ЄС затвердив пропозицію Єврокомісії для фінансування допомоги Україні використовувати доходи від заморожених активів РФ. Текст рішення саміту щодо узгодження багаторічної фінансової програми для України з наданням €50 млрд опублікувала Європейська рада.

Європейська Рада наголошує на необхідності забезпечити разом з партнерами стабільну, передбачуваної та сталої фінансової підтримки України на період 2024-2027 років. Для сприяння відновленню, реконструкції та модернізації країни, сприяти соціальній згуртованості та поступовій інтеграції до ЄС, з метою можливого майбутнього членства в ЄС.

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Як позику нашій державі нададуть €33 млрд. У формі безповоротної підтримки передадуть €17 млрд. Це відбудеться в рамках нового тематичного інструменту "Український резерв".

Доходи можуть бути отримані згідно з відповідними правовими актами Європейського Союзу. Вони регламентують використання надзвичайних доходів приватних юридичних осіб, отриманих безпосередньо від іммобілізованих активів Центрального банку Росії.

З метою оптимізації використання наявних коштів, невикористані зобов'язання та платежі за цим інструментом будуть автоматично перенесені на наступний рік. Європейська Рада наголошує на необхідності посилення відповідальності України за свої зусилля з відновлення та зусилля з відновлення та реконструкції за допомогою Плану.

Заморожені активи РФ для України

Міністри закордонних справ ЄС, як повідомила 23 січня агенція Bloomberg, погодилися дати старт запровадження податку на непередбачені прибутки від заморожених активів РФ. Цей план можуть обговорити з послами країн-членів блоку. Союзники України в цілому згодні з тим, що Росія має заплатити за збитки, завдані війною. ЄС, країни "Великої сімки" й Австралія вирішили заморозити близько 260 мільярдів євро (283 мільярди доларів) активів російського Центрального банку у формі готівки та цінних паперів.

Олег Устенко, економічний радник президента Володимира Зеленського, 1 лютого розповів, що Росія повинна сплатити Україні компенсацію у розмірі понад $700 млрд. Він зазначив, що постійно називають цифру у $300-350 млрд російських золотовалютних резервів. З його слів, якщо додати непрямі збитки, сума може перевищити 1 трильйон.

Нагадаємо, 22 грудня 2023 року у МЗС РФ пригрозили США розірвати дипломатичні відносини. Москва готова до таких дій у разі конфіскації заморожених активів, адже це не тотем, якому потрібно поклонятися.