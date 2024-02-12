Одобрен первый шаг: Совет ЕС утвердил постановление по "замороженным" активам РФ

По информации Совета ЕС, финансовый вклад, аккумулируемый из чистых доходов "замороженных" российских активов, может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины.

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Совет Евросоюза в понедельник, 12 февраля, утвердил постановление, предоставляющее возможность использовать прибыль от замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение и регламент, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, обездвиженными в результате ограничительных мер ЕС", — говорится в релизе.

В информации отмечается, что это решение по сути является первым шагом к использованию замороженных активов РФ. Кроме того, оно открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового взноса в бюджет ЕС из этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе. Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины, о котором Совет и Европарламент достигли предварительной договоренности 6 февраля 2024 года.

"Государства — члены ЕС приняли сегодня (12 февраля. — Ред.) набор правил для резервирования чрезвычайных остатков наличности, накапливающихся в результате обездвиживания активов, с целью поддержки восстановления и реконструкции", — отмечается на странице Совета ЕС в соцсети Х.

Западные союзники об активах РФ

Ранее сообщалось, что страны G7 и Евросоюз рассматривают возможность использования 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ в качестве залога для восстановления Украины.

Напомним, что 29 января послы Евросоюза согласовали предложение использовать прибыль от замороженных на территории ЕС российских активов для поддержки восстановления Украины.

23 января высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании обездвиженных российских активов будет принято до следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, то есть до 18 марта.

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$300 млрд в пользу Украины: США предлагают странам G7 план по конфискации активов РФ, — FT

В то же время, как отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

Кроме того, Фокус писал, что Жозеп Боррель призывает страны-члены ЕС приостановить экспортные контракты в другие государства. Это будет оптимальным вариантом для быстрого наращивания поставок ВСУ.