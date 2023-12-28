$300 млрд в пользу Украины: США предлагают странам G7 план по конфискации активов РФ, — FT

По мнению представителей некоторых стран G7, конфискации активов будет недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины в восстановлении, поэтому этот план не может заменить финансовую поддержку Киева в 2024 году.

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США предлагают странам G7 конфисковать в пользу Украины 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Об этом пишет Financial Time.

Как отмечает издание, союзники спешат, чтобы согласовать этот план до второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако FT подчеркивает, что пока никаких решений не принято, а все находится на стадии обсуждения, в частности в Европе.

По информации источников издания, тему конфискации активов обсуждали министры финансов G7 и их заместители, которые встречались в декабре. Относительно темы дискуссий, FT отмечает, что они прежде всего касались механизма конфискации и оценки рисков.

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"США при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы были готовы варианты до 24 февраля", — уточняет издание.

Официально США пока не поддержали арест активов России, но, по информации издания, распространили среди G7 документ, в котором отмечали, что это было бы законным и как "контрмера, чтобы побудить Россию прекратить свою агрессию". Кроме того, Вашингтон предложил три рабочие группы, которые будут изучать юридические аспекты конфискации, пути уменьшения рисков и способы применения этих активов в пользу Украины.

Однако некоторые европейские страны, такие как Германия, Франция, Италия, выразили определенные предостережения и необходимость тщательно оценить легитимность конфискации активов. К тому же, как отмечает FT, несколько европейских министров призвали сохранять конфиденциальность в отношении всего процесса.

В ЕС также считают, что конфискации активов будет недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины в восстановлении, и что этот план не должен заменить финансовую поддержку Киева в 2024 году.

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Украина и российские активы

Ранее, в сентябре 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. Это был первый шаг США в вопросе передачи Украине замороженных российских активов.

Кроме того, недавно издание The New York Times отмечало, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине.

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"Придется идти на уступки": у Байдена поддерживают переход Украины к стратегической обороне, – СМИ

Напомним, 27 декабря, администрация Байдена объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он включает вооружение на 250 миллионов долларов США, которое необходимо для удовлетворения потребностей в сфере обороны и безопасности в войне против России.

Кроме того, 27 декабря Фокус сообщал, что администрация президента США Джо Байдена и европейские чиновники смещают акцент с поддержки цели Украины — полной победы над Российской Федерацией — на улучшение позиций Киева в мирных переговорах.