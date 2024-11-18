Спасут жизнь: по каким номерам следует обращаться в случае домашнего насилия

Эксперты напоминают, что также кроме номеров экстренных служб, стоит также помнить о номерах помощи в случае домашнего насилия.

Кроме привычных номеров экстренных служб, специалисты рекомендуют изучить номера на случай домашнего насилия и обращения к нужным специалистам по поддержке в других ситуациях. Об этом пишет британское издание Mirror.

Журналисты пишут, что более половины женщин и несовершеннолетних в Британии не знают, куда обратиться за помощью в случае вышеупомянутых действий. Именно поэтому в большинстве стран работают специальные номера, которые можно легко набрать и сообщить об опасности, получить поддержку или найти убежище в случае домашнего насилия.

Британская организация Women's Aid запустила кампанию для поддержки жертв насилия. В команде убеждены, что риски для жизни женщин, попавших в ловушку насильственных отношений, являются "чрезвычайно высокими".

Именно поэтому к привычному номеру экстренной помощи в Британии "999" добавляют еще "55", и по этому номеру можно обратиться в соответствующие службы по предотвращению насилия. Набирая эти цифры, британская полиция получает оповещение и сможет отследить звонок к месту расположения жертвы, чтобы они могли прислать офицеров для поддержки.

"Молчание может о многом свидетельствовать, и это — один из примеров, когда это нужно и важно. Общество должно объединиться и признать насилие в семье чрезвычайной ситуацией, вооружившись знаниями, необходимыми для того, чтобы противостоять и защищать жизни", — говорит глава Women's Aid Сара Гилл.

Как обратиться за помощью в случае домашнего насилия

В декабре 2023 года Национальная полиция Украины обнародовала сообщение в соцсети Facebook в рамках кампании противодействия домашнему насилию. Правоохранители сообщили, что если человек стал жертвой такого преступления, то просят немедленно обращаться по номеру "102".

Также пострадавшие от умышленного насилия в Украине могут обратиться за помощью к Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации по телефонам 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного).

Напомним, Фокус писал о том, кто стал больше подвергаться домашнему насилию во время войны. В 75% случаях на "горячую линию" звонят женщины, в 25% — мужчины. Однако увеличилось количество пожилых людей — в частности, мужчин, которые заявляют о противоправных действиях со стороны взрослых внуков и детей.

Также мы рассказывали, что более 60% виновников домашнего насилия являются военные и ветераны. По словам министра МВД Клименко, без психологической реабилитации военных украинское общество будет иметь большие проблемы, поэтому уже нужно готовить специалистов.