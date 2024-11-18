Врятують життя: за якими номерами слід звертатися у випадку домашнього насилля

Експерти нагадують, що також крім номерів екстренних служб, варто також пам'ятати про номери допомоги у випадку домашнього насилля.

Окрім звичних номерів екстренних служб, фахівці рекомендують вивчити номери на випадок домашнього насилля та звернення до потрібних спеціалістів з підтримки в інших ситуаціях. Про це пише британське видання Mirror.

Журналісти пишуть, що понад половини жінок і неповнолітніх у Британії не знають, куди звернутися за допомогою у випадку вищезгаданих дій. Саме тому в більшості країн працюють спеціальні номери, які можна легко набрати та повідомити про небезпеку, отримати підтримку чи знайти притулок на випадок домашнього насилля.

Британська організація Women's Aid запустила кампанію для підтримки жертв насилля. В команді переконані, що ризики для життя жінок, які потрапили в пастку насильницьких стосунків, є "надзвичайно високими".

Саме тому до звичного номеру екстренної допомоги в Британії "999" додають ще "55", і за цим номером можна звернутися до відповідних служб з запобігання насиллю. Набираючи ці цифри, британська поліція отримує сповіщення та зможе відстежити дзвінок до місця розташування жертви, щоб вони могли надіслати офіцерів для підтримки.

"Мовчання може багато про що свідчити, і це — один із прикладів, коли це потрібно і важливо. Суспільство має об’єднатися й визнати насильство в сім’ї надзвичайною ситуацією, озброївшись знаннями, необхідними для того, щоб протистояти та захищати життя", — каже глава Women's Aid Сара Гілл.

Як звернутися за допомогою у випадку домашнього насилля

В грудні 2023 року Національна поліція України оприлюднила допис у соцмережі Facebook у рамках кампанії протидії домашньому насиллю. Правоохоронці повідомили, що якщо людина стала жертвою такого злочину, то просять негайно звертатися за номером "102".

Також постраждалі від зумисного насилля в Україні можуть звернутися за допомогою до Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації за телефонами 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто став більше піддаватися домашньому насильству під час війни. У 75% випадках на "гарячу лінію" телефонують жінки, у 25% — чоловіки. Однак збільшилася кількість літніх людей — зокрема, чоловіків, які заявляють про протиправні дії з боку дорослих онуків і дітей.

Також ми розповідали, що понад 60% винуватців домашнього насильства є військові та ветерани. За словами міністра МВС Клименка, без психологічної реабілітації військових українське суспільство матиме великі проблеми, тому вже потрібно готувати фахівців.