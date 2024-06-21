Понад 60% винуватців домашнього насильства зараз — військові та ветерани, — Клименко (відео)

Без психологічної реабілітації військових українське суспільство матиме великі проблеми, тому вже потрібно готувати фахівців, вважає очільник МВС.

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Система психологічної реабілітації військових в Україні перебуває ще "в зародковому стані", а кількість випадків домашнього насильства серед військовослужбовців істотно зросла. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, від початку 2024 року кількість випадків домашнього насильства зросла на 14% , а 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, це — військові і "всі, хто був на фронті".

"Що робить людина з ПТСР, яка має якісь ментальні зміни після війни? Вона може бути або алкоголіком, або наркоманом, або піти в кримінальне середовище, або це все поєднувати між собою", — зазначив Клименко.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що на війні "частина людей навчилася холоднокровно вбивати".

"Зараз одна з головних проблем, на які ми звертаємо увагу, це психологічна реабілітація, яка на сьогодні у нас тільки в зародковому стані. Якщо ми не підберемо фахівців, не навчимо їх, тоді ми будемо мати великі проблеми", — сказав він.

Нагадаємо, що українські лікарі офіційно встановили майже 8 тисяч діагнозів ПТСР. Але це навряд чи точна статистика, адже, багато хто не звертається по допомогу до психолога чи психотерапевта.

Раніше Фокус писав, що згідно з оновленими правилами роботи ВЛК, де скасували категорію "обмежено придатний", людину з діагнозом ПТСР можуть скерувати на службу в ТЦК або частину забезпечення.