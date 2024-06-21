Более 60% виновников домашнего насилия сейчас — военные и ветераны, — Клименко (видео)

Без психологической реабилитации военных украинское общество будет иметь большие проблемы, поэтому уже нужно готовить специалистов, считает глава МВД.

Related video

Система психологической реабилитации военных в Украине находится еще "в зачаточном состоянии", а количество случаев домашнего насилия среди военнослужащих существенно возросло. Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, с начала 2024 года количество случаев домашнего насилия выросло на 14%, а 60% тех, кто совершает домашнее насилие, это — военные и "все, кто был на фронте".

"Что делает человек с ПТСР, который имеет какие-то ментальные изменения после войны? Он может быть или алкоголиком, или наркоманом, или уйти в криминальную среду, или это все сочетать между собой", — отметил Клименко.

Министр внутренних дел отметил, что на войне "часть людей научилась хладнокровно убивать".

"Сейчас одна из главных проблем, на которые мы обращаем внимание, это психологическая реабилитация, которая на сегодня у нас только в зачаточном состоянии. Если мы не подберем специалистов, не обучим их, тогда мы будем иметь большие проблемы", — сказал он.

Напомним, что украинские врачи официально установили почти 8 тысяч диагнозов ПТСР . Но это вряд ли точная статистика, ведь многие не обращаются за помощью к психологу или психотерапевту.

Ранее Фокус писал, что согласно обновленным правилам работы ВВК, где отменили категорию "ограниченно годный", человека с диагнозом ПТСР могут направить на службу в ТЦК или часть обеспечения.