"Год принятия важных решений": Данилов рассказал, что ждет украинцев в 2024 году

Секретарь СНБО поделился прогнозом касательно западной военной помощи, наступательных планов РФ, а также высказался о переговорах с Москвой.

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В 2024 году в Украине будут приняты важные решения, в том числе на поле боя. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки" от 27 декабря.

Данилов отметил, что ему бы хотелось, чтобы грядущий год стал годом победы Киева и его партнеров над Российской Федерацией.

"Это будет непростой, сложный год. Год принятия важных решений, прежде всего, на фронте", — сказал чиновник.

По словам Секретаря СНБО, единственным планом россиян по отношению к Украине является уничтожение нашей страны. Он подчеркнул, что это та задача, которую ставил перед собой президент РФ Владимир Путин, а переговоры, о которых говорит Кремль, предусматривают капитуляцию Киева.

"Ни к каким переговорам Путин не готов. Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, которые якобы готовы к переговорам", — объяснил Данилов.

Чиновник также выразил уверенность в том, что американские конгрессмены в 2024 году примут решение о дополнительной военной помощи для Украины. По его словам, политический процесс, который сейчас идет на территории США – это "как раз и есть демократия".

Напомним, 26 декабря соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко сообщил, что количество производителей беспилотников и налаженная логистика позволяют Украине произвести миллион FPV-дронов в 2024 году.

Ранее, 25 декабря, полковник СБУ Роман Костенко предположил, что в 2024 году война будет примерно такая же, как и в этом году — позиционная с элементами активных действий. По его мнению, это будет "год мобилизации и подготовки".