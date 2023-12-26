"Год мобилизации": в комитете Рады по нацбезопасности ответили, какой будет война в 2024 году

В оборонном комитете предупредили, что следующий год будет посвящен подготовке бойцов. Секретарь Роман Костенко рассказал, какого вооружения не хватает ВСУ и какой будет основная задача защитников.

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Полковник Службы безопасности Украины и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил, чего ожидать в 2024 году. Об этом известно из интервью, опубликованного в "Укринформе" 25 декабря.

"Относительно следующего года. Я думаю, что война будет примерно такая же, как и в этом году, позиционная с элементами активных действий. Поэтому это будет год мобилизации и подготовки. И это было бы правильно — мобилизовать и готовить", — подчеркнул он.

Костенко объяснил, что задача Украины в ближайшей перспективе — не дать продвинуться ВС РФ и нанести России как можно большие потери. Это позволит Силам обороны освобождать территории.

"Для этого нужны дальнобойные ракеты, которыми можно на оперативную глубину поражать штабы, склады и логистику врага", — отметил секретарь.

Он добавил, что было бы хорошо иметь и такие ракеты, которые доставали бы до объектов на территории РФ — инфраструктурных и военных. Полковник выразил надежду, что у Украины появится возможность наносить такие удары.

"Главное — нам нужны снаряды к артиллерии разных калибров. Они необходимы на поле боя, чтобы мы могли вести активные боевые действия. Должна быть мощная артиллерия", — отметил Костенко.

По его словам, также ВСУ нужны снаряжение, боеприпасы и стволы. Кроме того, армия нуждается во большом количестве различных дронов, системах РЭБ и комплексах ПВО. Последние помогли бы сбивать больше вражеских беспилотников и ракет.

"Мы должны доказывать партнерам, что ракеты, которые мы сбиваем в Украине их оружием, когда-то могут полететь по их городам, если поставки соответствующих систем противовоздушной обороны прекратятся. Они должны понимать, что просто дают нам ресурсы, чтобы им не пришлось воевать", — сказал представитель оборонного комитета.

Напомним, руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал о тактике ВС РФ. По его словам, вражеские войска пытаются наступать в районе промзоны, коксохимического завода и Степного.

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