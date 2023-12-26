"Рік мобілізації": у комітеті Ради з нацбезпеки відповіли, якою буде війна у 2024 році

В оборонному комітеті попередили, що наступний рік буде присвячений підготовці бійців. Секретар Роман Костенко розповів, якого озброєння не вистачає ЗСУ та яким буде основне завдання захисників.

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Полковник Служби безпеки України та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко відповів, чого очікувати у 2024 році. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого в "Укрінформі" 25 грудня.

"Щодо наступного року. Я думаю, що війна буде приблизно така сама, як і цьогоріч, позиційна з елементами активних дій. Тому це буде рік мобілізації й підготовки. І це було б правильно — мобілізовувати й готувати", — підкреслив він.

Костенко пояснив, що завдання України в найближчій перспективі — не дати просунутись ЗС РФ та завдати Росії якомога більших втрат. Це дозволить Силам оборони звільняти території.

"Для цього потрібні далекобійні ракети, якими можна на оперативну глибину вражати штаби, склади й логістику ворога", — зазначив секретар.

Він додав, що було б добре мати й такі ракети, які діставали б до об’єктів на території РФ — інфраструктурних та військових. Полковник висловив сподівання, що в України з’явиться можливість завдавати такі удари.

"Головне — нам потрібні снаряди до артилерії різних калібрів. Вони необхідні на полі бою, щоб ми могли вести активні бойові дії. Має бути потужна артилерія", — зазначив Костенко.

З його слів, також ЗСУ потрібні спорядження, боєприпаси та стволи. Окрім того, армія потребує багато різних дронів, системи РЕБ та комплекси ППО. Останні допомогли б збивати більше ворожих безпілотників та ракет.

"Маємо доводити партнерам, що ракети, які ми збиваємо в Україні їхньою зброєю, колись можуть полетіти по їхніх містах, якщо постачання відповідних систем протиповітряної оборони припиняться. Вони мають розуміти, що просто дають нам ресурси, щоб їм не довелося воювати", — сказав представник оборонного комітету.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів про тактику ЗС РФ. З його слів, ворожі війська намагаються наступати в районі промзони, коксохімічного заводу та Степового.

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