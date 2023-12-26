Війна стане ще важчою: CNBC про бойові дії у 2024 році

Для України багато чого залежить від військової допомоги з боку США та Заходу, але і РФ не зможе захопити значні території.

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У 2024 році прорив на лінії фронту та контрнаступ з боку ЗСУ малоймовірний. Про це повідомляє американське видання CNBC.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році мав великі сподівання, які не виправдалися. У 2024 році перспектива прориву малоймовірна, кажуть аналітики, з якими поспілкувались журналісти. Інтенсивні бої на лінії фронту продовжаться. РФ зосередиться на консолідації території, яку вона вже захопила, особливо на сході України. Багато чого для України залежить від Сполучених Штатів.

Генерал-лейтенант, колишній заступник командувача Європейського командування ЗС США Стівен Твітті каже, що війна — це непевна справа.

"Росія може виграти війну, або українці можуть виграти війну. І, як ви зараз бачите, якщо ви дійсно замислитеся над цим, що було досягнуто цього року? Дуже мало було досягнуто Росією, і ви можете сказати те ж саме про українців", — сказав Стівен Твітті.

Він додає, що зараз ситуація схожа на глухий кут, не виключено, що конфлікт буде заморожено. На користь ЗС РФ війна може піти, якщо Україна не отримає необхідної допомоги та техніки. Всі погляди зараз зосереджені на Штати, де скоро пройдуть президентські вибори.

"Якщо вибори в США відбудуться не на користь України, у поєднанні з тим фактом, що ЄС насправді не наближається до плану — його виробництво боєприпасів настільки далеко від того, яким воно мало бути, щоб дати Україні надія вижити і надія на перемогу — це не дуже веселий прогноз на 2024 рік", — заявив аналітик з питань оборони Королівського інституту обʼєднаних служб Сем Кренні-Еванс.

Можливість переговорів аналітики вважають малою, бо президент РФ Володимир Путін не планує зменшувати обертів, а Україна робить ставку на власне виробництво озброєння й мобілізацію. Тож у підсумку експерти з питань оборони вважають, що базовим сценарієм у 2024 році буде ситуація схожа на нинішню. Інтенсивність бойових дій буде висока, але жодна зі сторін не зможе значно просунутись у територіальних здобутках.

Нагадаємо, 24 грудня Бен Ходжес звинуватив Захід у невдалому контрнаступі України. Сили оборони не отримали достатнього озброєння.

Також британський військовий перелічив помилки українського контрнаступу. Серед них нестача боєприпасів й перевага окупантів у БПЛА.