Повільний контрнаступ ЗСУ: британський військовий перелічив помилки (відео)

На думку британського військового, ЗСУ матимуть проблеми ще й на східному відрізку фронту. Причина ускладнень — замала кількість фортифікаційних споруд.

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Українські військові контратакували у Запорізькій області силами однієї бригади Сил оборони. Водночас ЗС РФ мали перевагу у дронах, а українські бійці відчували нестачу у снарядах та прикритті з повітря. Про деякі деталі контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року розповів полковник армії Великої Британії Ґлен Ґрант (у відставці) в інтерв'ю порталу "Ми — Україна".

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На думку британського полковника, основна причина невдачі — брак снарядів для артилерії, а також мінометів та мінометних боєприпасів. Ще одна причина — перевага у безпілотниках, яку мають ЗС РФ. Завдяки цьому росіяни "бачать" будь-які пересування українських військових на відстані до 30 км від лінії фронту.

"Це надзвичайно ускладнює пересування та будь-яку роботу. Звичайно, не просто переміщатися від траншеї до траншеї або ховатися за деревами", — сказав Ґрант.

Крім того, просуватись вперед заважало потужне замінування і глибокі траншеї, які збудували російські військові, наголосив співрозмовник журналістів. До всього, українське командування не дослухалось до рекомендацій західних партнерів і кинуло у атаку одну щойно сформовану 47 бригаду ЗСУ. Тоді як партнери пропонували "зібрати в одному місці 6–7 бригад".

Також полковник зазначив, що успіхи могли б бути більш помітними завдяки покращеній підготовці українських бійців.

"У більшості випадків вирішальним чинником для нас є якість людини, а не обладнання чи щось інше. Просто хлопці виконують роботу краще, ніж інша сторона. Тому я думаю, що контратака не могла зайти дуже далеко", — сказав британець.

Полковник Грант зауважив ще одну проблему, яку бачить наразі на східному відрізку фронту в Україні. На його думку, тут не збудовано достатньо фортифікацій, у бійців немає прикриття з повітря і не вистачає безпілотників, наголосив британський військовий.

"Чому не було збудовано оборони у східному напрямку в нових місцях, я не знаю. Очікується, що хлопці будуть захищатися в місцях, де немає чим захищатися і, звичайно, у них немає повітряного прикриття і вони є обмежені у дронах".

Контрнаступ ЗСУ — деталі

Зазначимо, восени 2023 року західні медіа опублікували статті, у яких проаналізували українські наступальні дії влітку та восени 2023 року. Згідно з оцінками, ЗСУ здобули незначні успіхи внаслідок недостатньої кількості зброї, яку зобов'язались надати партнери з антипутінської коаліції. Крім того, не було можливості налагодити підтримку з повітря. Зокрема, коаліція з надання винищувачів була сформована лише у другій половині літа, а перша ескадрилья надійде, можливо, до кінця 2023-на початку 2024 року.

Водночас аналітики зауважують просування Сил оборони на лівобережжі Херсонщини. Тут ЗСУ втримують кілька плацдармів, один з яких — біля Кринок, за 15 км на південний захід від Нової Каховки. Російське командування намагається вибити звідти українців: застосовує нову тактику, але продовжує втрачати живу силу і техніку.

Тим часом українські військові регулярно публікують відео з прикладами ударів по військах ЗС РФ на лівобережжі. Зокрема, протягом кількох тижнів вдалось знищити три установки ТОС-1А "Солнцепек". Під час однієї з російських вилазок за допомогою FPV-дронів вдалось ліквідувати колону бронетехніки ЗС РФ.

Нагадуємо, 24 грудня військовий оглядач пояснив, що російському командуванню не вдалось досягнути жодних успіхів у спробах вибити ЗСУ з лівобережного плацдарму. Водночас напередодні, 23 грудня, стало відомо про збиття трьох надсучасних винищувачів ЗС РФ Су-34 — їх збили з невідомої зброї посеред окупованої Херсонщини.