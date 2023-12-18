Захистили Кринки: бійці Сил оборони вистежили ТОС "Солнцепек" на Херсонщині (відео)

Російську вогнеметну систему вистежили, коли вона рухалась дорогою між полями, свідчить відео українських бійців. Щоб вдарити по ній, спільно діяли кілька підрозділів.

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ЗС РФ втратили важку вогнеметну систему "Солнцепек", яка завдавала шкоди бійцям Силам оборони України на лівобережному плацдармі під Кринками. Щоб знищити вогнеметну систему, задіяли три підрозділи, які вистежили і підірвали її. Про подію на Херсонщині ідеться у дописі Сил спеціальних операцій (ССО) на сторінці Facebook.

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У дописі вказано, що спецоперацію втілювали у життя наступні підрозділи Сил оборони: оператори ССО, морські піхотинці 140 розвідувального батальйону ВМС ЗСУ та бійці СБУ. На відео, знятому на місці подій, можна побачити кілька одиниць військової техніки ЗС РФ, які їдуть дорогою у невказаній місцевості під Кринками. Навколо дороги — поля і жодного прикриття.

Одна з машин ЗС РФ за обрисами дійсно схожа на ТОС-1А "Солнцепек". За мить по ній прилітає снаряд і в небо здіймається стовп вогню і диму.

Автори допису не вказали, де саме завдали удару по ворожій машині. Лише зазначили, що вона шкодила бійцям, які тримають плацдарм в Кринках.

Зазначимо, ТОС-1А "Солнцепек" — вогнеметна система, здатна зробити залп з 24 ракет. Орієнтовна вартість — 15 млн дол. Дальність пострілу — до 6 км: з врахуванням цієї величини, установка могла стояти у межах досяжності Сил оборони на лівому березі Дніпра.

Ситуація на лівоме березі Дніпра під Кринками Фото: DeepState

Бій під Кринками — деталі

Український плацдарм під Кринками з'явився у листопаді 2023 року — таким чином бійці Сил оборони розширили сіру зону на лівому березі після проникнення під Олешки та під Піщанівкою.

Пізніше у західних ЗМІ показали патрульні катери, які допомогли здійснити вказану спецоперацію. На світлинах західних журналістів — українські та американські річкові судна, які вміщують до двох десятків людей та озброєні кулеметами. Завданням цих суден було перевезення бійців та прикривання висадки на берег.

Між тим командир загону аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відреагував на публікацію у The New York Times, де назвали спецоперацію на лівобережжі "катастрофічною". Боєць заявив, що подібні публікації суб'єктивні і написані за гроші.

Нагадуємо, аналітики спробували спрогнозувати, чого очікувати від війни у 2024 році. Згідно з одними прогнозами, наступів ЗСУ у новому році не буде. Згідно з іншими — можливе подальше просування у напрямку Криму саме з плацдарму на лівобережжі Херсонщини.