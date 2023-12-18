Защитили Крынки: бойцы Сил обороны выследили ТОС "Солнцепек" на Херсонщине (видео)

Российскую огнеметную систему выследили, когда она двигалась по дороге между полями, свидетельствует видео украинских бойцов. Чтобы ударить по ней, совместно действовали несколько подразделений.

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ВС РФ потеряли тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которая наносила вред бойцам Силам обороны Украины на левобережном плацдарме под Крынками. Чтобы уничтожить огнеметную систему, задействовали три подразделения, которые выследили и взорвали ее. О происшествии на Херсонщине говорится в заметке Сил специальных операций (ССО) на странице Facebook.

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В заметке указано, что спецоперацию воплощали в жизнь следующие подразделения Сил обороны: операторы ССО, морские пехотинцы 140 разведывательного батальона ВМС ВСУ и бойцы СБУ. На видео, снятом на месте событий, можно увидеть несколько единиц военной техники ВС РФ, которые едут по дороге в неуказанной местности под Крынками. Вокруг дороги — поля и никакого прикрытия.

Одна из машин ВС РФ по очертаниям действительно похожа на ТОС-1А "Солнцепек". Через мгновение по ней прилетает снаряд и в небо поднимается столб огня и дыма.

Авторы сообщения не указали, где именно нанесли удар по вражеской машине. Только отметили, что она вредила бойцам, которые держат плацдарм в Крынках.

Отметим, ТОС-1А "Солнцепек" — огнеметная система, способная сделать залп из 24 ракет. Ориентировочная стоимость — 15 млн долл. Дальность выстрела — до 6 км: с учетом этой величины, установка могла стоять в пределах досягаемости Сил обороны на левом берегу Днепра.

Ситуация на левом берегу Днепра под Крынками Фото: DeepState

Бой под Крынками — детали

Украинский плацдарм под Крынками появился в ноябре 2023 года — таким образом бойцы Сил обороны расширили серую зону на левом берегу после проникновения под Олешки и под Песчановкой.

Позже в западных СМИ показали патрульные катера, которые помогли осуществить указанную спецоперацию. На фотографиях западных журналистов — украинские и американские речные суда, которые вмещают до двух десятков человек и вооружены пулеметами. Задачей этих судов была перевозка бойцов и прикрытие высадки на берег.

Между тем командир отряда аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" отреагировал на публикацию в The New York Times, где назвали спецоперацию на левобережье "катастрофической". Боец заявил, что подобные публикации субъективны и написаны за деньги.

Напоминаем, аналитики попытались спрогнозировать, чего ожидать от войны в 2024 году. Согласно одним прогнозам, наступлений ВСУ в новом году не будет. Согласно другим — возможно дальнейшее продвижение в направлении Крыма именно с плацдарма на левобережье Херсонщины.