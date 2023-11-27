Война в 2024 году: РФ будет иметь "незначительные успехи", а Украина откажется от наступления, — WSJ

По мнению авторов WSJ, командование ВСУ сосредоточится на строительстве фортификаций и обучении солдат. Также важно, чтобы на Западе преодолели "политический паралич".

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Россия продолжает наращивать выпуск снарядов и военной техники, используя деньги, заработанные на продаже нефти. Тем временем Украина страдает от политической несогласованности на Западе, который оказался не способен предоставить нужное количество оружия. Также возникли проблемы с финансированием бюджетных расходов и мобилизацией. Зимой 2024 года не ожидают каких-то кардинальных изменений на фронте, однако ВС РФ будут иметь возможность несколько передвигать линию боев. Прогнозы по развитию событий зимой опубликовало издание The Wall Street Journal.

Важно

Украине нужно переходить в оборону, несмотря на опасность территориальных потерь, — WSJ

Авторы статьи WSJ рассмотрели три аспекта ситуации: политический, экономический, военный. Указали, что президент РФ Владимир Путин на третьем году войны имеет достаточно ресурсов, чтобы нанимать новых солдат и получать новую технику и оружие. Например, в новом году выделил рекордные 100 млрд долл. на вооруженные силы. При этом на Западе сложилась ситуация, которую журналисты назвали "политический паралич": ЕС и США не могут эффективно действовать, чтобы помочь Украине. Ко всему, есть проблемы внутри Украины: наличие коррупции и проблемы с мобилизацией.

По мнению WSJ, в новом году Украина сосредоточится на двух вопросах. Во-первых, будет строить оборонительные укрепления, чтобы не дать ВС РФ продвинуться. Во-вторых, сосредоточится на мобилизации и обучении солдат. Также издание считает, что украинское командование "откажется от наступления".

"Если этого не произойдет, то следующий год может стать переломным, после которого Украина все больше будет становиться обездоленной", — процитировало издание мнение старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана.

Война в Украине — прогноз на 2024 год

Предстоящий год, говорится в статье, может быть "тяжелый год обороны для Украины". Однако определенный позитив добавляет оборона Авдеевки в Донецкой области, которую россияне не могут захватить уже несколько недель подряд. Итак, указывают авторы WSJ, ВС РФ вряд ли смогут в новом году достичь какого-то "прорыва". Впрочем, возможны "незначительные успехи".

Издание приводит мнение Кофмана в поддержку своих оценок относительно потенциала России и Украины. Эксперт заявил, что РФ действительно имеет преимущество в материальных ресурсах, но они не помогут Кремлю покорить Украину.

"Материальные преимущества в 2024 году в основном на стороне России, но они не кажутся настолько решающими, чтобы Россия смогла достичь своих политических целей", — сказал собеседник WSJ.

В свою очередь, в следующем году США и ЕС должны начать действовать слаженно, чтобы не упустить шанс Украины на победу.

"Некорректно предполагать, что Россия выиграет войну. Однако, если в следующем году не будет сделан правильный выбор относительно подхода Украины и западных ресурсов, перспективы Украины на успех выглядят туманными", — процитировало издание слова эксперта.

Отметим, в начале ноября 2023 года Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал колонку в The Economist, в которой описал текущую ситуацию в российско-украинской войне. Генерал перечислил пять пунктов, которые помогут Украине не попасть в "тупик" на поле боя. Также отметил, что в этом может помочь технологический прорыв.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на тезисы Залужного отметил, что война не оказалась в "тупике" и он верит в победу. Впрочем, через несколько недель глава государства признал, что ситуация в стране сложная.

Напоминаем, в ночь на 25 ноября ВС РФ запустили по Украине почти 80 дронов-камикадзе Shahed-136, большинство из которых силы ПВО сбили. Между тем 27 ноября западные СМИ опубликовали тезисы из украинского отчета, в котором говорится о доступе РФ к электронным компонентам, которые используются для строительства комплексов РЭБ.