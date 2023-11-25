Россия впервые ударила по Киеву "черными Шахедами" (фото)

Для атак по Украине в субботу, 25 ноября, противник не использовал новые дроны Shahed-238, предпочитая перекрасить в черный цвет обычные Shahed-136.

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Российские военные во время самой массовой атаки "Шахедами" по территории Украины впервые использовали беспилотные летательные аппараты черного цвета. Соответсвующее фото опубликовали российские Telegram-каналы.

Оккупанты на своих медиа-рессурсах пишут, что во время удара дронами по Украине 25 ноября намеренно использовали Shahed-136 (в российской версии — "Герань", — ред.), окрашенные в черный цвет. Это было сделано потому, что такая маскировка может затруднять их обнаружение на фоне ночного неба с помощью прожектора, который является основным средством обнаружения для мобильных групп ПВО. Россияне даже пожаловались на то, что до сих пор не додумались до такой "очевидной идеи".

Россияне впервые ударили по Киеву "черными беспилотниками" Фото: Telegram / Стерненко

Таким образом для атак по Киеву в субботу, 25 ноября, противник не использовал новые дроны Shahed-238 с инфракрасной системой наведения, которые несколькими днями ранее презентовал Иран.

Россияне перекрасили Shahed-136 в черный цвет

БПЛА Shahed-238: что известно о новом иранском дроне

Несколькими днями ранее университет аэрокосмических наук Ашура в Иране представил реактивный дрон-камикадзе Shahed-238. По сути новая серия вид беспилотника является модификацией известного ударного БПЛА Shahed-136. Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, существуют варианты с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения. Версия с инфракрасной/оптической системой наведения (с красным объективом) может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

В Иране представили новый дрон семейства Shahed Фото: Милитарный

Самая массовая атака Shahed по Украине: что происходит в Киеве

В результате атаки ВС РФ на Киев ночью 25 ноября пострадали пять человек, среди них 11-летний ребенок. У троих из пострадавших — острая реакция на стресс. Еще двое получили травмы конечностей. Самой старшей пострадавшей в результате ночной атаки россиян на город исполнилось 65 лет.

Известно, что дроны Shahed "заходили" на Киев многочисленными группами, с разных направлений, постоянно меняя курс по вектору движения. Предварительно, в результате сбивания дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города.

Так, в Соломенском районе пострадали двое людей: у киевлян острая реакция на пережитый стресс. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины. Кроме того тут произошло возгорание на территории детсада и на другой локации.

В Днепровском районе города обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление. В Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений, обошлось без пострадавших.

На адресах, где есть поврежденные дома, уже открыли пункты первой помощи. "Красный Крест" предоставляет еду и горячие напитки.

Также 25 ноября мы писали о том, что в Украине из-за атаки "Шахидов" проблемы со светом. В результате массовых пусков беспилотников Shahed без электроэнергии в Киеве остались 151 жилой дом, 75 домов в частном секторе и 12 учреждений.

Кроме того мы информировали читателей о том, что Воздушные силы уточнили данные о сбитых "Шахедах" этой ночью. Россия цинично направляет волны дронов для нападения на Украину, как считает посол США в Украине Бриджит Бринк, когда температура опускается ниже нуля.