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Диджитал Российско-украинская война

Россия впервые ударила по Киеву "черными Шахедами" (фото)

Shahed, дроны, беспилотники
Фото: Telegram | ВС РФ атаковали Киев необычными дронами Shahed-136

Для атак по Украине в субботу, 25 ноября, противник не использовал новые дроны Shahed-238, предпочитая перекрасить в черный цвет обычные Shahed-136.

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Российские военные во время самой массовой атаки "Шахедами" по территории Украины впервые использовали беспилотные летательные аппараты черного цвета. Соответсвующее фото опубликовали российские Telegram-каналы.

Оккупанты на своих медиа-рессурсах пишут, что во время удара дронами по Украине 25 ноября намеренно использовали Shahed-136 (в российской версии — "Герань", — ред.), окрашенные в черный цвет. Это было сделано потому, что такая маскировка может затруднять их обнаружение на фоне ночного неба с помощью прожектора, который является основным средством обнаружения для мобильных групп ПВО. Россияне даже пожаловались на то, что до сих пор не додумались до такой "очевидной идеи".

Shahed-136, герань, бпла Fullscreen
Россияне впервые ударили по Киеву "черными беспилотниками"
Фото: Telegram / Стерненко

Таким образом для атак по Киеву в субботу, 25 ноября, противник не использовал новые дроны Shahed-238 с инфракрасной системой наведения, которые несколькими днями ранее презентовал Иран.

Shahed-136, герань, бпла Fullscreen
Россияне перекрасили Shahed-136 в черный цвет

БПЛА Shahed-238: что известно о новом иранском дроне

Несколькими днями ранее университет аэрокосмических наук Ашура в Иране представил реактивный дрон-камикадзе Shahed-238. По сути новая серия вид беспилотника является модификацией известного ударного БПЛА Shahed-136. Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, существуют варианты с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения. Версия с инфракрасной/оптической системой наведения (с красным объективом) может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

Shahed-238, бпла, дрон Fullscreen
В Иране представили новый дрон семейства Shahed
Фото: Милитарный

Самая массовая атака Shahed по Украине: что происходит в Киеве

В результате атаки ВС РФ на Киев ночью 25 ноября пострадали пять человек, среди них 11-летний ребенок. У троих из пострадавших — острая реакция на стресс. Еще двое получили травмы конечностей. Самой старшей пострадавшей в результате ночной атаки россиян на город исполнилось 65 лет.

Известно, что дроны Shahed "заходили" на Киев многочисленными группами, с разных направлений, постоянно меняя курс по вектору движения. Предварительно, в результате сбивания дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города.

Так, в Соломенском районе пострадали двое людей: у киевлян острая реакция на пережитый стресс. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины. Кроме того тут произошло возгорание на территории детсада и на другой локации.

В Днепровском районе города обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление. В Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений, обошлось без пострадавших.

На адресах, где есть поврежденные дома, уже открыли пункты первой помощи. "Красный Крест" предоставляет еду и горячие напитки.

Также 25 ноября мы писали о том, что в Украине из-за атаки "Шахидов" проблемы со светом. В результате массовых пусков беспилотников Shahed без электроэнергии в Киеве остались 151 жилой дом, 75 домов в частном секторе и 12 учреждений.

Кроме того мы информировали читателей о том, что Воздушные силы уточнили данные о сбитых "Шахедах" этой ночью. Россия цинично направляет волны дронов для нападения на Украину, как считает посол США в Украине Бриджит Бринк, когда температура опускается ниже нуля.