Четкий путь на Крым: аналитики объяснили, как нужно действовать Украине в 2024 году

Украине нужно сосредоточиться в 2024 году на боях за Крым, объяснили аналитики Люк Коффи и Питер Раф в Foreign Policy. Тем временем Запад должен понять, что Кремль не будет вести никаких мирных переговоров.

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8 декабря двое аналитиков, Люк Коффи и Питер Раф из Института Гудзона в США, проанализировали ход войны РФ против Украины и предложили перечень мер, которые нужно принять для поражения Кремля. По их мнению, путь к победе пролегает через Крым и именно на этом направлении нужно сосредоточиться на новом этапе войны. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале издания Foreign Policy.

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"Один из крупнейших стратегических просчетов США": эксперт Bild о контрнаступлении ВСУ в 2023 году

Аналитики Люк Коффи и Питер Раф отметили, что в 2024 году начнется новый этап войны. Для этого этапа нужно перестать искать какие-то новые выгодные ходы, а нужно сосредоточиться на освобождении Крыма.

"Крым — это решающее поле боя войны", — процитировали авторы высказывание генерал-лейтенанта армии США в отставке Бена Ходжеса.

Также напомнили, что в ряде западных СМИ публиковали информацию о якобы склонении Украины к переговорам с Россией. При этом господствуют пессимистические настроения из-за текущей ситуации на фронте, когда не произошло ожидаемых прорывов во время контрнаступления 2023 года. Однако они предлагают не отчаиваться, а понять ошибки и определить направление, в котором нужно действовать для победы.

Прежде всего аналитики объяснили, что Западу нужно четко осознать две вещи. Во-первых, Кремль не планирует договариваться о мире. Если идет речь о перемирии, то его обязательно используют, чтобы подготовиться для следующего разгрома Украины. Во-вторых, Москва не удовлетворится территориями, которые уже оккупировала, а будет пытаться захватить и остальную часть страны.

После этого эксперты Foreign Policy назвали причины "ограниченных успехов" контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это отказ США предоставлять ракеты ATACMS и кассетные снаряды DPICM, и запрет бить западным оружием по территории РФ. Аналитики назвали эти запреты и ограничения "кандалами", которые "надели" на Киев.

"Без освобождения Крыма Украина никогда не будет в безопасности. Оккупированная территория является ключевым плацдармом и базой снабжения для российских операций на юге Украины", — резюмировали ученые в статье Foreign Policy.

Люк Коффи и Питер Раф — аналитики из Института Гудзона в США. Люк Кофи — старший научный сотрудник, Питер РФ — директор Центра Европы и Евразии института. Оба ученые публикуют статьи, в которых объясняют американцам, что происходит в Украине и мире. Например, в начале ноября они подготовили перечень из 14 пунктов: объяснили, почему США должны поддержать Украину. Кроме того, писали статьи о распаде России как империи и критиковали "вялую политику" президента США Джо Байдена против "ревизионистов" в Конгрессе.

Война в 2024 году — детали

Отметим, в ноябре главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал статью, в которой заявил, что Украине нужен "технологический прорыв", чтобы получить преимущество в войне с РФ. Между тем западные СМИ исследовали ход подготовки и реализации украинского наступления летом-осенью 2023 года. При этом отметили, что Украина получала оружие слишком медленно и в ненадлежащем состоянии. Кроме того, оружие шло так долго, что это дало время ВС РФ окопаться и заминировать территории, прилегающие к линии фронта.

8 декабря издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой разъяснило свое видение будущего хода войны. Автор издания указывает, что не стоит ожидать от Украины наступательных действий в 2024 году. Новое наступление может начаться только в 2025 году, говорится в статье.