Украина сможет начать новое контрнаступление не раньше 2025 года, — WSJ

Журналисты пишут, что до следующего контрнаступления украинским войскам нужно восстановиться, а это, в частности, займет несколько лет.

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Украинские войска вынуждены перейти в новую фазу войны — оборону, чтобы остановить продвижение войск РФ. При этом новое контрнаступление Украина сможет начать не ранее 2025 года. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова западных дипломатов и военных стратегов.Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова западных дипломатов и военных стратегов.

Издание пишет, что летнее контрнаступление завершилось лишь незначительным смещением линии фронта. Кроме того, Украина столкнулась с проблемой в поставках помощи от США и Европы из-за внутриполитических споров.

На фоне этого Украина вынуждена перейти к обороне, чтобы остановить дальнейшее продвижение российской армии по территории Украины. Журналисты отметили недавнее заявление Владимира Зеленского о строительстве фортификационных сооружений, что свидетельствует об изменении настроений.

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В частности, западные партнеры ожидали, что успехи Украины на фронте дадут понять российскому президенту, что эта война для РФ является бесперспективной и он согласится на приемлемые для Украины переговоры.

Издание пишет, что политическое единство США в отношении Украины ослабло на фоне межпартийных споров. Также внимание мира привлекла война между Израилем и палестинцами в секторе Газа.

Между тем в Белом доме ставят под угрозу вопрос о следующей помощи для Украины, если Конгресс не примет новые меры финансирования в этом месяце. Прекращение поставок может не только поставить под угрозу успехи Сил обороны на фронте, но и увеличить вероятность военных побед РФ.

Контрнаступление Украины

По словам военных аналитиков, нынешнее контрнаступление украинских военных является одним из крупнейших просчетов Соединенных Штатов Америки. Несмотря на это представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек сообщал, что результаты контрнаступления не влияют на уровень поддержки Украины.

Как сообщали журналисты ссылаясь на американскую разведку, шансы украинских военных на успешное контрнаступление на юге были "50 на 50". В частности, украинская власть выступила за проведение активных боевых действий на трех направлениях, несмотря на это в США отмечали, что украинские войска должны сосредоточить свои силы только на одном направлении — южном.

Между тем Владимир Зеленский заявлял, что успехов во время контрнаступления должно быть больше и для успешной борьбы Украине нужна поддержка от союзников.