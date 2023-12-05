"Обсуждается запрос на $61 млрд": в Госдепе объяснили влияние результатов контрнаступления ВСУ

Официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек в разговоре с журналистами отметил, что в этом году американские власти могут одобрить помощь, ведь шансы на это есть.

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Итоги контрнаступления не влияют на уровень поддержки США, а обсуждение о предоставлении 61 миллиарда дополнительной военной помощи Украине продолжается. Подробности сообщил официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек в интервью "РБК-Україна".

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Он отметил, что президент Джо Байден направил Конгрессу США запрос на 61 миллиард дополнительной военной помощи Украине. По его словам, результаты наступательных действий не должны влиять на уровень поддержки со стороны США. Не исключено, что пакет помощи Украине одобрят в ближайшее время.

"Этот вопрос обсуждается именно сейчас в Конгрессе", — сказал он.

Сайзек добавил, что двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе США. Байден интенсивно работает с республиканцами и демократами в Конгрессе по этому вопросу. И администрация президента Байдена ожидает, что Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине.

Официальный представитель Госдепартамента США отметил, что в этом году американские власти могут одобрить помощь. Шансы на это есть.

"Президент Байден запрашивает эту помощь сейчас, именно сейчас", — пояснил Сайзек.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Разведка США, по информацию издания The Washington Post, скептически относилась к возможностям ВСУ. Шансы на успех контрнаступления на юге, как заявляют они, были примерно "50 на 50". Журналисты отметили, что США выступали за то, чтобы ВСУ наступали только на одном южном направлении. Однако в Киеве считали, что войскам нужно атаковать на трех отдельных участках.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты контрнаступления "нехорошим сигналом". Он считает, что успехов во время контрнаступления должно быть больше.

Напомним, в конце ноября представитель ВСУ заявил, что РФ начала массово использовать кассетные авиабомбы. Российские кассетные авиабомбы ударили на Бердянском отрезке фронта, отметил военнослужащий Иван Тимочко.