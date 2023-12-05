"Обговорюється запит на $61 млрд": у Держдепі пояснили вплив результатів контрнаступу ЗСУ

Офіційний представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек у розмові з журналістами зазначив, що цього року американська влада може схвалити допомогу, адже шанси на це є.

Related video

Підсумки контрнаступу не впливають на рівень підтримки США, а обговорення щодо надання 61 мільярда додаткової військової допомоги Україні триває. Подробиці повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек в інтерв'ю "РБК-Україна".

Важливо

ЗСУ не постраждають від снарядного голоду: експерт розповів, що допоможе Україні (відео)

Він зазначив, що президент Джо Байден направив Конгресу США запит на 61 мільярд додаткової військової допомоги України. З його слів, результати наступальних дій не повинні впливати на рівень підтримки з боку США. Не виключено, що пакет допомоги Україні схвалять найближчим часом.

"Це питання обговорюється саме зараз у Конгресі", — сказав він.

Сайзек додав, що двопартійна підтримка України зберігається у Конгресі США. Байден інтенсивно працює з республіканцями та демократами у Конгресі з цього питання. І адміністрація президента Байдена очікує, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні.

Офіційний представник Держдепартаменту США зазначив, що цього року американська влада може схвалити допомогу. Шанси на це є.

"Президент Байден запитує цю допомогу зараз, саме зараз", – пояснив Сайзек.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Розвідка США, за інформацію видання The Washington Post, скептично ставилася до можливостей ЗСУ. Шанси на успіх контрнаступу на півдні, як заявляють вони, були приблизно "50 на 50". Журналісти зазначили, що США виступали за те, щоб ЗСУ наступали тільки на одному південному напрямку. Однак у Києві вважали, що військам потрібно атакувати на трьох окремих ділянках.

Президент України Володимир Зеленський назвав результати контрнаступу "недобрим сигналом". Він вважає, що успіхів під час контрнаступу має бути більше.

Нагадаємо, наприкінці листопада представник ЗСУ заявив, що РФ почала масово використовувати касетні авіабомби. Російські касетні авіабомби вдарили на Бердянському відтинку фронту, зазначив військовослужбовець Іван Тимочко.