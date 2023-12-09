Чіткий шлях на Крим: аналітики пояснили, як потрібно діяти Україні у 2024 році

Україні потрібно зосередитись у 2024 році на боях за Крим, пояснили аналітики Люк Коффі та Пітер Раф у Foreign Policy. Тим часом як Захід має зрозуміти, що Кремль не буде вести жодних мирних перемовин.

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8 грудня двоє аналітиків, Люк Коффі та Пітер Раф з Інституту Гудзона у США, проаналізували перебіг війни РФ проти України і запропонували перелік заходів, які потрібно вжити для поразки Кремля. На їхню думку, шлях до перемоги пролягає через Крим і саме на цьому напрямку потрібно зосередитись на новому етапі війни. Про це ідеться у статті, опублікованій на порталі видання Foreign Policy.

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"Один із найбільших стратегічних прорахунків США": експерт Bild про контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Аналітики Люк Коффі та Пітер Раф наголосили, що у 2024 році почнеться новий етап війни. Для цього етапу потрібно перестати шукати якісь нові вигідні ходи, а потрібно зосередитись на визволенні Криму.

"Крим — це вирішальне поле бою війни", — процитували автори вислів генерал-лейтенанта армії США у відставці Бена Ходжеса.

Також нагадали, що у низці західних ЗМІ публікували інформацію про начебто схиляння України до перемовин з Росією. При цьому панують песимістичні настрої через поточну ситуацію на фронті, коли не відбулось очікуваних проривів під час контрнаступу 2023 року. Однак вони пропонують не впадати у відчай, а зрозуміти помилки і визначити напрям, в якому потрібно діяти для перемоги.

Найперше аналітики пояснили, що Заходу потрібно чітко усвідомити дві речі. По-перше, Кремль не планує домовлятись про мир. Якщо іде мова при перемир'я, то його обов'язково використають, щоб підготуватись для наступного розгрому України. По-друге, Москва не задовольниться територіями, які вже окупувала, а буде намагатись захопити і решту країни.

Після цього експерти Foreign Policy назвали причини "невдачі" контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Це відмова США надавати ракети ATACMS та касетних снарядів DPICM, і заборона бити західною зброєю по території РФ. Аналітики назвали ці заборони та обмеження "кайданами", які "вдягнули" на Київ.

"Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання для російських операцій на півдні України", — резюмували науковці у статті Foreign Policy.

Люк Коффі та Пітер Раф — аналітики з Інституту Гудзона у США. Люк Кофі — старший науковий співробітник, Пітер РФ — директор Центру Європи та Євразії інституту. Обидва науковці публікують статті, в яких пояснюють американцям, що відбувається в Україні та світі. Наприклад, на початку листопада вони підготували перелік з 14 пунктів: пояснили, чому США має підтримати Україну. Крім того, писали статті про розпад Росії як імперії і критикували "мляву політику" президента США Джо Байдена проти "ревізіоністів" у Конгресі.

Війна у 2024 році — деталі

Зазначимо, у листопада головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував статтю, у якій заявив, що Україні потрібен "технологічний прорив", щоб здобути перевагу у війні з РФ. Між тим західні ЗМІ дослідили хід підготовки та реалізації українського наступу влітку-восени 2023 року. При цьому зауважили, що Україна отримувала зброю надто повільно та у неналежному стані. Крім того, зброя йшла так довго, що це дало час ЗС РФ окопатись та замінувати території, прилеглі до лінії фронту.

8 грудня видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій роз'яснило своє бачення майбутнього перебігу війни. Автор видання вказує, що не варто очікувати від України наступальних дій у 2024 році. Новий наступ може початись лише у 2025 році, ідеться у статті.