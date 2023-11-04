"Є політичне рішення": Ходжес пояснив, чому допомоги США недостатньо для звільнення Криму

На думку американського генерала, є дві причини, через які Вашингтон побоюється деокупації Кримського півострова.

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США не надають Україні достатньо військової підтримки для звільнення Криму з-під окупації Російською Федерацією, оскільки у Вашингтоні бояться ядерного удару і не вірять, що РФ можна перемогти. Про це сказав колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю "Радіо Свобода" від 3 листопада.

"Я вважаю, що є політичне рішення не надавати такої підтримки. Я чую різні виправдання, але всі вони непереконливі. Мені здається, що є дві причини", — заявив Ходжес.

Американський генерал вважає, що Вашингтон боїться, що якщо в Кремлі відчують, що втрачають Крим, то ЗС РФ можуть застосувати ядерну зброю. За словами Ходжеса, ці побоювання є "безпідставними".

Інтерв'ю Бена Годжеса

Ще одна причина, на думку Ходжеса, полягає в тому, що деякі американці не можуть повірити в перемогу над Росією. Крім того, деякі з них можуть сприймати поразку РФ як "надто велику катастрофу", бо не знають, що робити в разі розпаду цієї держави.

"Я не виступаю за такий сценарій, але ми не повинні боятися цього — ми повинні планувати, що робити, якщо це станеться", — додав Ходжес.

Нагадаємо, політолог Олег Саакян в інтерв'ю Фокусу від 2 листопада зазначив, що США не зацікавлені в розпаді РФ, оскільки країна володіє значним арсеналом ядерних озброєнь, а в разі розпаду відстежити переміщення ядерних установок буде вкрай складно.

Раніше, 26 жовтня, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих міст" Олексій Буряченко сказав, що Кремль вдається до ядерного шантажу, тому що, окрім "ядерного кийка", у них не залишається більше нічого.