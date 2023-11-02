Потрапить не в ті руки: світу доведеться взяти відповідальність за ядерну зброю РФ, — політолог (відео)

За словами Олега Саакяна, потрібні механізми контролю і забезпечення контролю над російською ядерною зброєю. Наразі жодних інших шляхів розвитку, крім деструктивних, для РФ не залишається.

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США не зацікавлені в розпаді РФ, оскільки країна володіє значним арсеналом ядерних озброєнь, а в разі розпаду відстежити переміщення ядерних установок буде вкрай складно. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Олег Саакян.

"Такі побоювання дійсно існують. Це одне з побоювань, що цементує, і вже зараз Україна штрихпунктиром на міжнародній арені порушує питання про денуклеаризацію Росії. Тобто про відбирання у РФ ядерної зброї", — зазначив Саакян, додавши, що наразі це питання поки що має виключно декларативний характер, для чого немає прикладних механізмів.

"Жодна зі слабкостей РФ не породжена ззовні, вони внутрішні. Особливості устрою самої Росії. І вона еволюційно рухається до власного занепаду", — додав він.

За словами Саакяна, РФ могла б узяти за модель не нацистську Німеччину, а умовну Велику Британію, і у такий спосіб перетворитися на впливову країну на пострадянському просторі.

"Економічні перегони вони програли, навіть не розпочавши. Гонку демографічну вони програють, гонку інновацій вони програли. Росії нічого запропонувати світу. Економіка за обсягом ВВП у них менша, ніж в Іспанії. За частиною інновацій невелика Японія їх обійшла, як і в демографії. Можна наводити й інші приклади", — зазначив політолог.

Жодних інших шляхів, окрім деструктивних, для РФ не залишалося і тому кремлівське керівництво рухається шляхом деструкції, чим і пояснюється вторгнення в Україну.

"Ядерна зброя залишається питанням, яке необхідно вирішувати", — додав політолог.

Олег Саакян — про ядерну зброю РФ

За його словами, річ не в тому, як позбавити РФ ядерної зброї, а як отримати механізми контролю і забезпечення контролю, щоб вона не потрапила не в ті руки, оскільки світу в будь-якому разі доведеться взяти на себе відповідальність за російський ядерний потенціал.

Нагадаємо, що США і Китай почнуть переговори щодо контролю над ядерним озброєнням.

Також повідомлялося, що Путіну довелося змінити ядерну риторику, оскільки Захід пригрозив ударами у відповідь по Росії.