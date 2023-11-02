Попадет не в те руки: миру придется взять ответственность за ядерное оружие РФ, — политолог (видео)

По словам Олега Саакяна, нужны механизмы контроля и обеспечения контроля над российским ядерным оружием. Сейчас никаких других путей развития, кроме деструктивных, для РФ не оставается.

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США не заинтересованы в распаде РФ, поскольку страна обладает значительным арсеналом ядерных вооружений, а в случае распада отследить перемещения ядерных установок будет крайне сложно. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Олег Саакян.

"Такие опасения действительно существуют. Это одно из цементирующих опасений, и уже сейчас Украина штрих-пунктиром на международной арене поднимает вопрос о денуклеаризации России. То есть в отъеме у РФ ядерного оружия", — отметил Саакян, добавив, что сейчас этот вопрос пока что носит исключительно декларативный характер, для чего нет прикладных механизмов.

"Ни одна из слабостей РФ не порождена извне, они внутренние. Особенности устройства самой России. И она эволюционно движется к собственному упадку", — добавил он.

По словам Саакяна, РФ могла бы взять в качестве модели не нацистскую Германию, а условную Великобританию, и таким образом превратиться во влиятельную страну на постсоветском пространстве.

"Экономическую гонку они проиграли, даже не начав. Гонку демографическую они проигрывают, гонку инноваций они проиграли. России нечего предложить миру. Экономика по объему ВВП, у них меньше, чем у Испании. По части инноваций небольшая Япония их обошла, как и в демографии. Можно приводить и другие примеры", — отметил политолог.

Никаких других путей кроме деструктивных для РФ не оставалось и поэтому кремлевское руководство движется по пути деструкции, чем и объясняется вторжение в Украину.

"Ядерное оружие остается вопросом, который необходимо решать", — добавил политолог.

Олег Саакян — о ядерном оружии РФ

По его словам, дело не в том, как лишить РФ ядерного оружия, а как получить механизмы контроля и обеспечения контроля, чтобы оно не попало не в те руки, поскольку миру в любом случае придется взять на себя ответственность за российский ядерный потенциал.

Напомним, что США и Китай начнут переговоры по контролю над ядерным вооружением.

Также сообщалось, что Путину пришлось сменить ядерную риторику, так как Запад пригрозил ответными ударами по России.