Путину пришлось сменить ядерную риторику: Запад пообещал ответить ударами по России, — FT

По словам анонимных чиновников, угрозы Кремля были услышаны представителями Франции, США и Великобритании. В результате РФ была вынуждена отказаться от прошлой тактики.

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Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция могли пригрозить России масштабными последствиями на фоне ядерных угроз Кремля. Об этом говорится в материале Financial Times от 1 ноября.

Отмечается, что осенью прошлого года Москва получила серьезное предупреждение от Запада на случай применения ядерного оружия во время войны в Украине. Это на длительное время устранило потенциальную угрозу.

В материале вспомнили, что впервые российский президент Владимир Путин заговорил о возможном применении ядерного оружия в феврале 2022 года, когда и было осуществлено вторжение. В сентября того же года, во время так называемого "присоединения" четырех украинских областей в состав РФ, он вновь повторил, что ВС РФ намерены "использовать все средства, которые есть в распоряжении".

"Эти угрозы побудили США, Великобританию и Францию пообещать ответ с помощью обычных вооружений", — заявил американский журналист Макс Седдон, ссылаясь на анонимных чиновников.

Особую роль в этом вопросе также отыграл председатель КНР Си Цзиньпин, который во время визита в Москву предостерег российского коллегу от применения ядерного оружия.

К слову, еще в сентябре прошлого года анонимные западные чиновники отмечали, что ядерный удар Москвы по Украине может вызвать ответ Запада неядерным оружием, вспоминают в материале.

Также в октябре 2023 года, передает издание "РИА-Новости", Владимир Путин признал, что сейчас России ничего не угрожает, поэтому про использование ядерного оружия речи не идет.

"Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию Российского государства, нет", — заявил президент.

Макс Седдон после разговора с экспертами отметил, что сейчас Кремль возвращается к теме ядерных угроз лишь тогда, когда хочет попытаться сдержать дальнейшую военную помощь Запада для Украины.

Напомним, 26 октября сообщалось, что в ГУР оценили "репетицию" ядерных ударов в России. Россияне провели ядерные учения и запустили несколько баллистических ракет. В разведке убеждены, что вражеский "спектакль" был направлен вовсе не на украинцев.