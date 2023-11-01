Путіну довелося змінити ядерну риторику: Захід пообіцяв відповісти ударами по Росії, — FT

За словами анонімних чиновників, погрози Кремля були почуті представниками Франції, США та Великої Британії. У результаті РФ була змушена відмовитися від минулої тактики.

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Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція могли пригрозити Росії масштабними наслідками на тлі ядерних загроз Кремля. Про це йдеться в матеріалі Financial Times від 1 листопада.

Зазначається, що восени минулого року Москва отримала серйозне попередження від Заходу на випадок застосування ядерної зброї під час війни в Україні. Це на тривалий час усунуло потенційну загрозу.

У матеріалі згадали, що вперше російський президент Володимир Путін заговорив про можливе застосування ядерної зброї в лютому 2022 року, коли і було здійснено вторгнення. У вересні того ж року, під час так званого "приєднання" чотирьох українських областей до складу РФ, він знову повторив, що ЗС РФ мають намір "використати всі засоби, які є в розпорядженні".

"Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою звичайних озброєнь", — заявив американський журналіст Макс Седдон, посилаючись на анонімних чиновників.

Особливу роль у цьому питанні також відіграв голова КНР Сі Цзіньпін, який під час візиту до Москви застеріг російського колегу від застосування ядерної зброї.

До слова, ще у вересні минулого року анонімні західні чиновники наголошували, що ядерний удар Москви по Україні може викликати відповідь Заходу неядерною зброєю, згадують у матеріалі.

Також у жовтні 2023 року, передає видання "РИА-Новости", Володимир Путін визнав, що зараз Росії нічого не загрожує, тому про використання ядерної зброї не йдеться.

"Немає такої ситуації, за якої, припустимо, сьогодні щось загрожувало б російській державності та існуванню Російської держави, немає", — заявив президент.

Макс Седдон після розмови з експертами зазначив, що наразі Кремль повертається до теми ядерних загроз лише тоді, коли хоче спробувати стримати подальшу військову допомогу Заходу для України.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що в ГУР оцінили "репетицію" ядерних ударів у Росії. Росіяни провели ядерні навчання і запустили кілька балістичних ракет. У розвідці переконані, що ворожий "спектакль" був спрямований зовсім не на українців.