Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні, — FT

За даними видання, слова китайського лідера може бути достатньо, для того, аби президент РФ не застосовував ЯЗ. Утім, багато хто сумнівається в щирості Пекіна.

Related video

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін особисто попередив російського президента Володимира Путіна про неможливість застосування ядерної зброї проти України. Про це пише британська газета Financial Times 5 червня.

Видання посилається на анонімні джерела, які повідомили, що це особисте попередження було зроблено під час державного візиту президента Китаю до Москви в березні. Це була одна з перших поїздок Сі за межі Китаю після тривалого періоду ізоляції у зв'язку з політикою боротьби з COVID-19.

Після цього китайські офіційні особи стали приписувати собі заслуги в переконанні Путіна від відмови від погроз використання ядерної зброї проти України.

Один із радників китайського уряду розповів британським журналістам, що стримування Путіна від застосування ядерної зброї є ключовим елементом стратегії Китаю з відновлення відносин із Європою. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року призвело до конфронтації Москви та її союзника Пекіна з Європейським союзом.

Як зазначає FT, Китай послідовно виступає публічно проти використання ядерної зброї проти України. Однак багато прихильників України сумніваються в щирості Пекіна в такому стримуванні з огляду на "безмежне партнерство" Сі з Путіним і схожі позиції Китаю та Росії в "мирному плані".

Попередження Сі, проте, дає надію на те, що Китай підкріплює свою публічну риторику закритими попередженнями про потенційні наслідки для двосторонніх відносин, зазначає видання. На думку журналістів, цього може бути достатньо, щоб утримати Путіна від використання ядерної зброї.

"Китайці беруть на себе відповідальність за надсилання повідомлень на всіх рівнях", — заявив анонімний чиновник з адміністрації США.

Нагадаємо, 21 червня Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав главу Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Пізніше американський президент заявив, що його висловлювання про китайського лідера Сі Цзіньпіна як про "диктатора" жодним чином не мали негативного впливу на зусилля, спрямовані на зниження напруги у відносинах між двома найбільшими економіками світу.

Також нагадаємо, 27 червня аналітики проаналізували документи білоруської залізниці й з'ясували, як Росія планує перевозити тактичну ядерну зброю в Білорусь.