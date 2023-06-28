Кілька етапів: аналітики дізналися, як РФ перевозитиме ядерну зброю в Білорусь (фото)

Транспортування ЯЗ здійснюватиметься залізницею в кілька етапів. Білорусь підготувала залізничників і військових до розвантаження/навантаження, охорони та обслуговування озброєння.

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Аналітики проаналізували документи білоруської залізниці та з'ясували, як Росія планує перевозити тактичну ядерну зброю в Білорусь. Про це 27 червня повідомляє проєкт "Спільнота залізничників Білорусі".

За інформацією, наведеною в розслідуванні залізничних перевізних документів, а також на підставі залізничних адміністрацій Білорусі та РФ, запитів щодо кількості одиниць рухомого складу, типу, станцій відправлення та прибуття, кодів вантажів, визначеного порядку доставки ядерної зброї та відповідного супутнього обладнання, можна побачити, що транспортування зброї заплановано в кілька етапів.

Перший етап зачіпає період червня 2023 року. Заплановано три відправки боєприпасів на станцію "Прудок":

зі станції "Потаніно" (Південно-Уральська залізниця) — 4 криті вагони + 1 вагон супроводу;

зі станції "Ложок" (Західно-Сибірська залізниця) — 2 криті вагони + 1 вагон супроводу;

зі станції "Чебоксари" (Горьківська залізниця) — 10 критих вагонів + 1 вагон супроводу.

Другий етап розрахований на період до листопада 2023 року, заплановано 3 відправки боєприпасів та іншого для військових цілей на станцію "Прудок":

зі станції "Потаніно" (Південно-Уральська залізниця) — 4 криті вагони + 1 вагон супроводу;

зі станції "Ложок" (Західно-Сибірська залізниця) — 2 криті вагони + 1 вагон супроводу;

зі станції "Чебоксари" (Горьківська залізниця) — 10 критих вагонів + 1 вагон супроводу.

Два етапи зачіпають станцію "Прудок" (Вітебське відділення БЗ) як місце доставки ядерної зброї на територію Білорусі, звідки проводитимуть подальший її перерозподіл у місця зберігання залежно від типу.

Фото: Скриншот

Додатково на жовтень-листопад 2023 року заплановано ще три відправки допоміжного та захисного обладнання для зберігання й обслуговування ядерних боєприпасів:

зі станції "Правдинськ" (Горьківська залізниця) на станцію "Лунинець" (Барановицьке відділення БЗ) — 3 універсальні платформи + 1 критий вагон + 1 вагон супроводу;

зі станції "Вожой" (Горьківська залізниця) на станцію "Барановичі-Центральні" (Барановицьке відділення БЗ) — 9 універсальних платформ + 1 критий вагон + 1 вагон супроводу;

зі станції "Пенза" (Куйбишевська залізниця) на станцію "Барановичі-Центральні" (Барановицьке відділення БЗ) — 1 універсальна платформа + 1 вагон супроводу.

Фото: Скриншот

Вагони призначенням до станції "Барановичі-Центральні" далі маневровим порядком доправлятимуть на станцію "Барановичі-Полеські" для подальшої передислокації на територію 61-ї винищувальної авіабази ВПС Республіки Білорусь, у військову частину 54804.

Білорусь готується отримати ядерну зброю

Журналісти встановили, що військову частину заздалегідь почали використовувати як тренувальну базу для розвантаження/завантаження, охорони й обслуговування "спеціалізованого обладнання".

Для отримання та розвантаження/навантаження ядерної зброї тренувалися не тільки військові, а й співробітники залізниці, зокрема на зазначених вище станціях. Додатково проведено роботу з підготовки секретних залізничних пунктів зв'язку, один із яких розташований у Вітебській області.

Нагадаємо, 25 березня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про закінчення до 1 липня 2023 року будівництва сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Також нагадаємо, 25 травня президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко наголосив, що його країна несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії, та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.