Несколько этапов: аналитики узнали, как РФ будет перевозить ядерное оружие в Беларусь (фото)

Транспортировка ЯО будет осуществляться по железной дороге в несколько этапов. Беларусь подготовила железнодорожников и военных к разгрузке/погрузке, охране и обслуживанию вооружения.

Related video

Аналитики проанализировали документы белорусской железной дороги и выяснили, как Россия планирует перевозить тактическое ядерное оружие в Беларусь. Об этом 27 июня сообщает проект "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Из информации, приведенной в расследовании железнодорожных перевозочных документов, а также на основании железнодорожных администраций Беларуси и РФ, запросами о количестве единиц подвижного состава, типе, станциях отправления и прибытия, кодах грузов, определен порядок доставки ядерного оружия и соответствующего сопутствующего оборудования, можно увидеть, что транспортировка оружия запланирована в несколько этапов.

Первый этап затрагивает период июня 2023 года. Запланированы три отправки боеприпасов на станцию Прудок:

со станции Потанино (Южно-Уральская Ж/Д) – 4 крытых вагона+1 вагон сопровождения;

со станции Ложок (Западно-Сибирская Ж/Д) – 2 крытых вагона+1 вагон сопровождения;

со станции Чебоксары (Горьковская Ж/Д) – 10 крытых вагонов+1 вагон сопровождения.

Второй этап рассчитан на период до ноября 2023 года, запланированы 3 отправки боеприпасов и прочего для военных целей на станцию Прудок:

со станции Потанино (Южно-Уральская Ж/Д) – 4 крытых вагона+1 вагон сопровождения;

со станции Ложок (Западно-Сибирская Ж/Д) – 2 крытых вагона+1 вагон сопровождения;

со станции Чебоксары (Горьковская Ж/Д) – 10 крытых вагонов+1 вагон сопровождения.

Два этапа затрагивают станцию Прудок (Витебское отделение БЖД) как место доставки ядерного оружия на территорию Беларуси, откуда будет проводиться дальнейшее его перераспределение в места хранения в зависимости от типа.

Фото: Скриншот

Дополнительно на октябрь-ноябрь 2023 года запланировано еще три отправки вспомогательного и защитного оборудования для хранения и обслуживания ядерных боеприпасов:

со станции Правдинск (Горьковская Ж/Д) на станцию Лунинец (Барановичское отделение БЖД) – 3 универсальные платформы + 1 крытый вагон + 1 вагон сопровождения;

со станции Вожой (Горьковская Ж/Д) на станцию Барановичи-Центральные (Барановичское отделение БЖД) – 9 универсальных платформ + 1 крытый вагон + 1 вагон сопровождения;

со станции Пенза (Куйбышевская Ж/Д) на станцию Барановичи-Центральные (Барановичское отделение БЖД) – 1 универсальная платформа + 1 вагон сопровождения.

Фото: Скриншот

Вагоны назначением до станции Барановичи-Центральные далее маневровым порядком будут доставляться на станцию Барановичи-Полесские для дальнейшей передислокации на территорию 61-й истребительной авиабазы ВВС Республики Беларусь, в войсковую часть 54804.

Беларусь готовится получить ядерное оружие

Журналисты установили, что воинскую часть заранее начали использовать в качестве тренировочной базы для разгрузки/погрузки, охраны и обслуживания "специализированного оборудования".

Для получения и разгрузки/погрузки ядерного оружия тренировались не только военные, но и сотрудники железной дороги, в частности на указанных выше станциях. Дополнительно проведена работа по подготовке секретных ж/д пунктов связи, один из которых расположен в Витебской области.

Напомним, 25 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил об окончании до 1 июля 2023 года строительства хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Также напомним, 25 мая президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что его страна несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.