"За ядерное оружие не переживайте": Лукашенко заверил, что ДРГ не попадут в Беларусь (видео)

По словам лидера РБ, в случае, если диверсанты хотят проникнуть на территорию страны, то находят альтернативные пути, однако его страна подготовлена к таким возможным визитам.

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В четверг, 25 мая президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что его страна несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны. Об этом сообщает российский телеграмм-канал SHOT.

"Если диверсантам необходимо проникнуть на нашу, на вашу территорию… Сегодня много возможностей сделать это незаметно, как профессионал вам скажу — не используя зеленую границу. Поэтому с диверсантами — это чисто бытовые рассуждения в данном случае, что они вот проникнут, если не на замке граница", — заявил президент Беларуси.

По его словам, диверсанты проникают в страну по другим тропам а не через "зеленую границу", поэтому насчет "замка" можно не беспокоиться.

"Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйские, поэтому вы за ядерное оружие не переживайте. Мы несем за это ответственность", — отметил президент РБ.

Напомним, 25 мая в Минске состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и белорусского главы оборонного ведомства Виктора Хренина, в ходе которой был подписан документ о размещении на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия.

Также напомним, 25 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил об окончании до 1 июля 2023 года строительства хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. 31 марта лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов принять в своей стране российское стратегическое ядерное оружие, но отметил, что это решение было принято по просьбе Минска.