Лукашенко заявил, что готов попросить РФ разместить в Беларуси стратегическое ядерное оружие

Белорусский диктатор распорядился немедленно восстановить в стране площадки, где ранее хранились комплексы межконтинентальных баллистических ракет "Тополь".

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Руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие. Однако, по его словам, такое решение будет принято по просьбе Минска. Об этом он сказал во время послания белорусскому народу и парламенту 31 марта.

"Если нужно, в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие", — сказал белорусский диктатор.

Отметим, что ранее Владимир Путин заявлял о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

Александр Лукашенко также рассказал, что поручил немедленно восстановить в Беларуси площадки, где ранее хранились комплексы межконтинентальных баллистических ракет "Тополь". Он добавил, что готов применить ядерное вооружение, если будет угроза "исчезновения страны", но первой Беларусь не собирается ни на кого нападать.

"Мы не собираемся ни на кого нападать. Но мы и не допустим, чтобы сапог чужого солдата или иностранца недружественно настроенного, переступил нашу границу… Если будем видеть, что за этим кроется уничтожение страны — применим все что у нас есть", — заявил Лукашенко.

Напомним, 31 марта руководитель Беларуси также пригрозил ядерной войной в случае победы Украины в войне с Россией. Он добавил, что он якобы сам попросил главу Кремля "вернуть ядерное оружие", чтобы "обеспечить мир белорусскому народу".

Кроме того, он призвал Украину и Россию прекратить военные действия и заключить перемирие. По его словам, в это предложение входит запрет на перемещение войск и техники на поле боя, после чего должны сразу начаться мирные переговоры между Киевом и Москвой.

В Кремле заявили, что Владимир Путин поговорит с Александром Лукашенко о перемирии.