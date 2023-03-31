В Кремле ответили на предложение Лукашенко прекратить боевые действия на территории Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поговорит с Александром Лукашенко о перемирии. Войну в Украине он назвал единственным средством достижения целей Москвы.

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В ходе общения с прессой 31 марта пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о призыве Александра Лукашенко объявить перемирие в Украине. Слова чиновника передал российский Interfax.

"Безусловно, мы слышали заявления Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду Путина и Лукашенко, продолжат (прим.ред.: переговоры) на следующей неделе. На следующей неделе будет ВГС (прим.ред.: Высший Государственный совет Союзного государства), это позволит президентам еще раз подробно поговорить друг с другом. Наверное, будут и эту тему обсуждать", — заявил Песков.

Однако пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в контексте Украины ничего не меняется и война продолжается. По его словам, только так Кремль может добиться своих целей. Также Песков сказал, что сравнивать предложение Лукашенко с "мирным планом" Китая неуместно.

"Вряд ли, думаю, уместно сравнивать эти два набора идей — тот, который озвучил глава Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко", — заявил он.

Песков обвинил Украину в том, что план КНР не реализован. По его мнению, продолжения войны стремятся "командиры", которые находятся не в Киеве.

"Там же есть определенные положения, которые, скажем так, сейчас нереализованы в связи с нежеланием и невозможностью украинской стороны не послушать своих кураторов и своих командиров. А эти командиры, как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась", — объяснил чиновник страны-агрессорки.

Также пресс-секретарь президента РФ упомянул размещение ядерного оружия в Украине. По его словам, Кремль не может игнорировать такую возможность как угрозу.

"Это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания", — сказал Песков.

Напомним, 31 марта Александр Лукашенко призвал Россию и Украину прекратить боевые действия и объявить перемирие. Политик предложил начать мирные переговоры, однако отметил, что сам мало в них верит.

Ранее, 29 марта глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что Украина готова забрать всех депортированных в РФ детей-сирот. Она заверила, что представители украинской стороны готовы прибыть в любую европейскую страну на границе с Россией.