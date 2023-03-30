Украина готова забрать всех депортированных в РФ детей-сирот, — Верещук

По словам главы Минреинтеграции, соответствующую процедуру можно провести на границе России с Евросоюзом, и подобный механизм уже был предложен Москве.

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Украина выразила готовность забрать всех депортированных в Россию детей-сирот. Соответствующее заявление 29 марта в эфире телемарафона сделала глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что соответствующий механизм был предложен. В любую европейскую страну на границе с РФ представители украинской стороны готовы прибыть. По ее словам, это можно сделать при посредничестве международных организаций – ООН, МККК или другой структуры, прибыв на место встречи.

"К примеру, в Эстонию, в Нарву", – отметила она.

Сейчас процесс возвращения происходит очень сложно и длительно. Все процедуры и дорога занимают месяцы. Представительница правительства добавила, что с территории Российской Федерации таким образом удалось вернуть 327 детей.

"Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и "отцом", и "матерью" является государство", — заявила Верещук.

Напомним, 18 марта Верещук выступила с требованием к РФ предоставить списки всех депортированных из Украины детей. Она предложила передать украинской стороне списки всех сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Верещук 10 марта возглавила штаб по вопросам защиты прав детей в условиях военного положения. В новой должности глава профильного министерства будет отвечать за возвращение депортированных на территорию Украины детей и интеграцию на новых местах несовершеннолетних, которые были вынуждены эвакуироваться из опасных регионов. Коордштаб был создан в марте 2022 года. Цель работы структуры – координация действий органов исполнительной власти и представителей местного самоуправления по защите прав несовершеннолетних.