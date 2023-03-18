Верещук потребовала от РФ предоставить списки всех депортированных из Украины детей

В заявлении, опубликованном на русском языке, Верещук призывает российские власти предоставить списки депортированных в РФ детей.

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Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук публично обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, требуя предоставить списки всех украинских детей, которых страна-агрессор незаконно вывезла с временно оккупированных территорий в Россию. Соответствующее заявление министр опубликовала в своем Telegram-канале.

"Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию", – заявила Верещук.

Она отметила, что списки можно отправить на официальную электронную почту Министерства реинтеграции.

Обращение Ирины Верещук

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, за время войны РФ в Украине зафиксирована депортация более 16 тысяч детей, а реальные цифры могут быть еще больше. При этом официально Киев смог вернуть домой около 300 детей.

Также Фокус писал, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченной президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.