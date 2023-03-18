Верещук вимагає від РФ надати списки всіх депортованих з України дітей

У заяві, опублікованій російською мовою, Верещук закликає російську владу надати списки депортованих в РФ дітей.

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Віцепрем'єр-міністриня України — міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук публічно звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, вимагаючи надати списки всіх українських дітей, яких країна-агресорка вивезла з тимчасово окупованих територій у Росію. Відповідну заяву міністриня опублікувала у своєму Telegram-каналі.

"Я пропоную негайно передати українській стороні списки всіх сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) 02.24.2022 були громадянами України, до 18 років; 2) зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України; 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію", — заявила Верещук.

Вона наголосила, що списки можна надіслати на офіційну електронну пошту Міністерства реінтеграції.

Звернення Ірини Верещук

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, за час війни РФ в Україні зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей, а реальні цифри можуть бути ще більшими. При цьому офіційно Київ зміг повернути додому майже 300 дітей.

Також Фокус писав, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.