Арест Путина: Зеленский высказался о решении суда в Гааге (видео)

По словам президента, за время войны РФ в Украине зафиксирована депортация более 16 тысяч детей, а реальные цифры могут быть еще больше. При этом официально Киев смог вернуть домой около 300 детей.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. В своем ежедневном обращении глава государства заявил, что с этого решения начнется историческая ответственность. Обращение президента опубликовано на его канале в Telegram.

"Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Руководитель государства-террориста и еще одна чиновница России официально стали подозреваемыми в военном преступлении — в депортации украинских детей, в незаконном перемещении тысяч наших детей", — отметил Зеленский.

Он отметил, что в уголовных делах, которые расследуют украинские правоохранители, уже зафиксировали более 16 тысяч случаев незаконного перемещения детей на территорию РФ. Однако реальное число депортированных детей может быть куда выше.

"Осуществить такую масштабную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя страны-террориста", — сказал президент.

По словам главы государства, разделять детей с семьями, лишать их возможность связаться с родственниками, прятать детей на территории России — это государственная политика РФ.

"Государственное зло, которое начинается именно с первого должностного лица этой страны. Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость", — отметил президент.

Зеленский сказал, что Украина смогла вернуть уже чуть более 300 детей домой. Государство продолжит работать в этом направлении, чтобы вернуть домой всех, а также привлечь к ответственности всех виновных в депортации украинцев и украинок.

Владимир Зеленский об ордере на арест Путина

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Затем представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что Россия не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

Кроме того, Генпрокурор Украины объяснил, что значит выдача ордера на арест Путина. По словам Андрея Костина, решение Международного уголовного суда в Гааге – историческое для Украины и всей системы международного права. И добавил – правоохранители зафиксировали депортацию 16 тысяч детей из Украины в РФ.