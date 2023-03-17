"Не имеет никакого значения": в РФ отреагировали на решение МУС об аресте Путина

Представительница Министерства иностранных дел РФ подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

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Россия никогда не признает решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Об этом представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала в своем официальном Телеграм-канале.

По словам Захаровой, решение суда не имеет для Российской Федерации никакого значения ни в политической, ни в правовой плоскости.

Представитель МИД РФ отметила, что РФ — не подписант Римского статута Международного уголовного суда. Также Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом. Таким образом страна не несет никаких обязательств в случае невыполнения предписаний этого органа.

"Возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — подчеркнула Захарова.

Таким образом в Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на то что Международный уголовный суд принял решение выдать документ на арест президента страны Владимира Путина.

В свою очередь Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ — что ордер на арест Владимира Путина является ничтожным с правовой точки зрения. А сама постановка вопроса об ответственности российского лидера — неприемлема.

Напомним, 15 марта стало известно, что президент России Владимир Путин может избежать суда за военные преступления в Украине. По словам юриста Джеффри Найса, который был прокурором в ходе трибунала над экс-президентом Югославии Милошевичем, система международного гуманитарного права потерпела неудачу, а страны Запада прямо не называют главу Кремля военным преступником.

Кроме того 13 марта стало известно, что МУС откроет два дела о военных преступлениях РФ в Украине. В Гааге собираются возбудить дела о похищении украинских детей и намеренных ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины.